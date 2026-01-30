Un siniestro vial protagonizado por un camión cargado con uvas generó complicaciones este viernes en Sarmiento , donde el vehículo terminó volcado y gran parte de la mercadería quedó esparcida sobre la calzada.

El hecho ocurrió en una zona rural del departamento y obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos, mientras personal policial y otros equipos trabajaban para retirar la carga y despejar la vía. Las uvas quedaron desparramadas, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería



Video gentileza: Ale Sarmiento

Testigos que circulaban por el lugar registraron imágenes del camión seriamente dañado y de la carga dispersa, material que luego se viralizó en redes sociales.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál es el estado de salud del conductor. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del vuelco y establecer cómo se produjo el siniestro.