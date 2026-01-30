viernes 30 de enero 2026

Siniestro vial

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Ocurrió este viernes y obligó a interrumpir el tránsito mientras se realizaban tareas de remoción. Las autoridades buscan determinar las causas del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial protagonizado por un camión cargado con uvas generó complicaciones este viernes en Sarmiento, donde el vehículo terminó volcado y gran parte de la mercadería quedó esparcida sobre la calzada.

El hecho ocurrió en una zona rural del departamento y obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos, mientras personal policial y otros equipos trabajaban para retirar la carga y despejar la vía. Las uvas quedaron desparramadas, lo que evidenció la magnitud del impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2017341684758024247&partner=&hide_thread=false

Testigos que circulaban por el lugar registraron imágenes del camión seriamente dañado y de la carga dispersa, material que luego se viralizó en redes sociales.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál es el estado de salud del conductor. En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del vuelco y establecer cómo se produjo el siniestro.

