La Circunvalación será escenario del final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja

La 41ª edición de la Vuelta a San Juan llegará este domingo a su desenlace con un circuito urbano en Avenida de Circunvalación, donde el chileno Cristóbal Ramírez Vera intentará defender una ajustada diferencia sobre Tomás Contte en una definición que promete ser vibrante.

Etapa reina Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

La novena y última etapa se correrá el 1 de febrero sobre un trazado de 144,6 kilómetros, con nueve giros completos al anillo de Circunvalación. La concentración de los equipos será en avenida José Ignacio de la Roza y Caseros, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La largada está prevista para las 15:30, mientras que la llegada será en Circunvalación y calle Mendoza, en el sector Sur.

Una definición abierta

Con apenas 11 segundos de diferencia entre el líder y su principal perseguidor, la última etapa en Circunvalación aparece como un escenario ideal para una definición ajustada. Aunque el circuito favorece a los sprinters y a los equipos con mayor potencia colectiva, cualquier bonificación o movimiento táctico podría alterar el resultado final.

“Vamos a defender lo que tenemos con todo”, expresó Ramírez Vera tras su triunfo en la montaña, consciente de que la Vuelta a San Juan se definirá metro a metro en el circuito sanjuanino.

Tomás Contte fue segundo, mientras que el brasileño Joao Pedro Rossi completó el podio. El tiempo final del ganador fue de 3h30m48s.

La etapa reina que cambió la historia de la carrera

El liderazgo de Ramírez Vera se consolidó este sábado en la etapa reina, con final en el Alto de El Colorado, donde el ciclista chileno se impuso en un exigente ascenso y desplazó del primer lugar a Tomás Contte. Con ese triunfo, el trasandino quedó al frente de la clasificación general con una ventaja de apenas 11 segundos.

La jornada, que había sido suspendida y reprogramada, se puso en marcha a las 8:42 desde Plaza Santa Lucía, con un pelotón de 103 ciclistas que recorrió los primeros kilómetros en tren controlado hasta que se dio la vía oficial.

Las primeras emociones llegaron con las pasadas especiales, que repartieron protagonismo entre corredores argentinos y chilenos, mientras que el hondureño Fredd Matute Baca animó la carrera con una larga escapada que le permitió sumar puntos en metas sprint y de montaña, consolidándose como figura en esas clasificaciones.

Sin embargo, el momento decisivo llegó en el tramo final del ascenso. Tras ser neutralizada la fuga, Ramírez Vera lanzó un ataque junto a Arian Etcheverry y, luego de algunos kilómetros de trabajo conjunto, se fue en soledad en los últimos kilómetros de la subida. Con un ritmo sostenido, el chileno alcanzó la meta en El Colorado con una diferencia clave que le permitió quedarse con la etapa y el liderazgo.