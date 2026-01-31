sábado 31 de enero 2026

Imperdible visita

El único colegio-museo de San Juan está en 25 de Mayo y atesora las obras del ilustre artista Santiago Paredes

La institución ubicada en Villa Santa Rosa combina la formación académica con el inmenso legado del santaluceño Santiago Paredes. Tras sufrir robos, apelan a la solidaridad para reformar el edificio y recibir visitas en 2026

Por Jorge Balmaceda Bucci
Los retratos de San Martín, Laprida y Santa María de Oro también habitan los pasillos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, en 25 de Mayo &nbsp;

El Colegio Nuestra Señora de la Consolación, ubicado en la villa cabecera de 25 de Mayo, rompe con los esquemas tradicionales. No se trata solo de un establecimiento educativo; es, hoy por hoy, el único colegio-museo de la provincia, un espacio donde los pupitres conviven con el legado invaluable del artista santaluceño Santiago Paredes.

La identidad del colegio está ligada de forma indivisible al arte. Gracias a la generosidad de la familia Paredes, los pasillos de la institución se han transformado en una galería viva llena de tesoros.

Retrato de Santiago Paredes.
Retrato de Santiago Paredes.

Gladys Otiñano, secretaria de Turismo y Cultura de 25 de Mayo, explicó el origen de este patrimonio que llena de orgullo al colegio: "Hace unos cuantos años la profesora Susana Paredes, hija del ilustre artista Santiago Paredes, donó a la institución una galería de arte que se denominó 'General José de San Martín'. Años más tarde, una vez fallecido su padre, donó otra gran parte de su obra. Acá están sus primeros bocetos, muchas acuarelas con los paisajes que tanto lo representaron".

La colección es de una riqueza histórica apabullante. Incluye una serie única de grafitos de todos los gobernadores de San Juan y pinturas inéditas. Pero quizás lo más emotivo sean los cuadros que reflejan la Ciudad de San Juan tras el terremoto de 1944, imágenes que el artista grabó en su memoria visual y luego volcó en el lienzo para que la tragedia no fuera olvidada.

La "chatarrería artística" y el legado internacional

Santiago Paredes no solo fue un maestro del dibujo, sino un buscador de historias en el hierro. Según relata Otiñano, el artista también donó su "chatarrería artística": piezas sueltas que rescataba de herrerías para armar obras que hoy respiran la identidad cultural de San Juan.

"Santiago recibió distintas distinciones a nivel nacional e internacional y ha sido elegido por muchos historiadores para ilustrar la historia de la provincia", destacó la funcionaria sobre el hombre que hoy da nombre a los rincones de este colegio.

El edificio también alberga una capilla de diseño sumamente funcional, con una acústica y espacio preparados para un coro si la ocasión lo requiere. Este espacio espiritual refleja el carisma de las Hermanas de la Consolación.

Un llamado a la comunidad para el 2026

A pesar de su importancia, el colegio ha pasado por momentos difíciles debido a robos recientes. Actualmente, la institución está recibiendo donaciones para terminar de reformar distintas áreas dañadas y poner en valor su patrimonio.

La Madre Adriana y la Madre Yaki, referentes del colegio, han extendido una invitación abierta a toda la comunidad para visitarlo una vez que concluyan los trabajos de remodelación. Es importante destacar que durante el ciclo lectivo 2026 serán los propios alumnos quienes oficiarán de guías, encargándose de recibir a los visitantes y dar a conocer los tesoros que guardan sus pasillos.

No está de más recordar que la congregación fue fundada en Tortosa, España, en 1857 por María Rosa Molas y Vallvé. Inspirada en la Virgen María como "Consoladora de los afligidos", la fundadora dedicó su vida a los pobres y marginados. Hoy, esa misión se extiende por todo el mundo a través de la educación y la sanidad, encontrando en este rincón de San Juan su expresión más artística.

