lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Frente a la fuerte demanda en la justicia exprés, el Fiscal General ordenó que la UFI en cuestión trabaje más y, por ello, extendió las tareas para el sábado, algo inédito, según comentaron fuentes judiciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Como pocas veces sucedió desde su creación, el Sistema de Flagrancia funcionó un sábado y la decisión, que fue adoptada por el Fiscal General Guillermo Baigorrí, llamó la atención no sólo por lo inédito de la medida, sino por las similitudes de exigencia y "mano dura" que pretendía Eduardo Quattropani con la justicia exprés, de la supo quejarse un año atrás.

Lee además
el fiscal general dio el primer golpe en la mesa: borro de un plumazo la polemica de jimmy con el complejo forense
¿Fin a la puja?

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense
tras acercar posicion con la corte y marcar el ritmo a los fiscales, baigorri retomo la senda de jimmy
Ministerio Público

Tras acercar posición con la Corte y marcar el ritmo a los fiscales, Baigorrí retomó la senda de 'Jimmy'

Es que, con la intención de dar respuesta a la fuerte demanda de causas en Flagrancia, la nueva gestión del Ministerio Público ordenó que el sábado 27 de diciembre se realicen 9 audiencias y, para ello, designó tres fiscales de turno. Con un mensaje escueto, a través de la mensajería oficial del Poder Judicial, la Fiscalía General invitó a la prensa a cubrir la agenda de audiencias programadas, en la que también participaron tres jueces.

Fuentes allegadas reconocieron que el funcionamiento de Flagrancia durante un fin de semana siempre fue considerado “excepcional”, pero la orden fue directa y sin margen de interpretación. Es por eso que el mensaje resulta inequívoco: descomprimir audiencias, acelerar respuestas y mostrar un Ministerio Público activo, incluso fuera de los esquemas tradicionales, a finde dar cumplimiento a los plazos fijados en el Código Procesal Penal.

Si bien puede entenderse como una decisión obligada por las fechas que corren, con la feria judicial cual espada de Damocles, la medida de Baigorrí no surge en el vacío. Por el contrario, retoma una de las últimas batallas Quattropani, quien durante 2024 protagonizó duros cruces con la Corte de Justicia por el funcionamiento limitado de Flagrancia.

En aquel entonces, el Fiscal General denunció reiteradamente que el sistema no trabajaba en horario vespertino, lo que generaba un “amontonamiento” de audiencias por la mañana y afectaba la capacidad investigativa de los fiscales. En noviembre de 2024, Quattropani llegó a exponer agendas completas, estadísticas y hasta comunicados públicos para sostener su postura. Reclamaba que Flagrancia trabajara hasta las 21 horas, como el resto de las UFIs, y no sólo hasta el mediodía. Incluso debió reforzar el área con fiscales de otras unidades, ante la falta de respuesta del aparato administrativo del Poder Judicial.

El conflicto escaló cuando desde el ámbito comunicacional de la Corte se filtró una planilla con audiencias supuestamente programadas en horario vespertino. Quattropani salió al cruce y calificó el episodio como una “maniobra infantil”, aclarando que las audiencias mostradas alrededor de las 14 horas no eran trabajo de tarde, sino una extensión del horario matutino.

En uno de sus comunicados más duros, sostuvo que Flagrancia estaba “cerrado a la tarde”, que feriados y fines de semana eran no laborables para el aparato administrativo y que apenas 56 de 1.852 audiencias se habían realizado fuera del horario tradicional. Para el entonces jefe de los fiscales, la justicia exprés funcionaba con una lógica de “mediodía”, incompatible con la demanda real del sistema penal.

A un año de aquellos cruces, Baigorrí avanza donde Quattropani chocó. La orden de trabajar un sábado no sólo apunta a resolver coyunturalmente la saturación de audiencias, sino que también se inscribe en la primera etapa de su gestión, marcada por movimientos calculados: acercamiento con la Corte, desactivación de conflictos heredados y señales firmes hacia adentro del Ministerio Público.

El nuevo fiscal general ya había mostrado su impronta al dejar sin efecto directivas polémicas de su antecesor sobre el Complejo Forense, disolver la Unidad de Soluciones Alternativas por bajos resultados y retomar el contacto directo con la prensa, un sello distintivo de la era Quattropani. Ahora, con Flagrancia activa en fin de semana, suma un gesto que combina pragmatismo y autoridad.

La decisión de Baigorrí tiene múltiples lecturas. Hacia la sociedad, implica mayor respuesta del sistema penal. Hacia los fiscales, una exigencia concreta de productividad. Y hacia la Corte, una señal de que el Ministerio Público no se resigna a los límites administrativos cuando la demanda judicial lo desborda.

Temas
Seguí leyendo

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Otro capítulo en el caso Bloch: presentaron una demanda en la Justicia civil contra el exdecano por $150.000.000

Ley de Presupuesto 2026: uno por uno, así votaron los senadores de la provincia

El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y actualizó los umbrales por evasión

Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas

El Senado aprobó el Presupuesto 2026 y el Gobierno cerró el año con una victoria clave

Agua, cruces y tensión: una sesión caliente en el Senado dejó escenas inesperadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Te Puede Interesar

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó mano dura en Flagrancia
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

El beneficio que permite pagar en cuotas el consumo eléctrico a empresas incluye a firmas como bodegas, mosteras y frigoríficos.
En San Juan

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave