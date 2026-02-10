martes 10 de febrero 2026

Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

El animal recibió dos disparos con un rifle de aire comprimido que le provocaron una fractura en una de sus patas delanteras. Su dueña, Carla Aballay, organiza una rifa solidaria para reunir cerca de $700.000 y afrontar la cirugía urgente que necesita para poder recuperarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio es un gatito que fue víctima de un grave acto de crueldad en Médano de Oro. Según relató su dueña, Carla Aballay, una persona le disparó con un rifle de aire comprimido, dejándole dos perdigones alojados en el cuerpo y provocándole una fractura oblicua de húmero, lesión que requiere una cirugía urgente para evitar mayores complicaciones y permitir su recuperación.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET. 
Educación

Paritarias docentes: AMET amenazó con realizar un paro en caso de no alcanzar un acuerdo salarial
laura campora lidera en suiza un equipo de investigacion de nuevas vacunas y remedios oncologicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

De acuerdo al presupuesto veterinario, la operación, la anestesia y los cuidados posteriores tienen un costo estimado de entre 700.000 y 800.000 pesos, una suma imposible de afrontar de manera individual. Por ese motivo, Carla decidió organizar una rifa solidaria, con numerosos premios donados por emprendedores y vecinos, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para cubrir el tratamiento y aliviar el dolor del animal.

Quienes deseen colaborar o adquirir un número de la rifa pueden comunicarse directamente con Carla Aballay al 2645230416. Desde la familia de Juan Antonio remarcaron que cada aporte es una ayuda enorme y apelaron a la solidaridad de la comunidad para que el gatito pueda ser operado y volver a tener una vida normal.

