Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Juan Antonio es un gatito que fue víctima de un grave acto de crueldad en Médano de Oro. Según relató su dueña, Carla Aballay, una persona le disparó con un rifle de aire comprimido, dejándole dos perdigones alojados en el cuerpo y provocándole una fractura oblicua de húmero, lesión que requiere una cirugía urgente para evitar mayores complicaciones y permitir su recuperación.

De acuerdo al presupuesto veterinario, la operación, la anestesia y los cuidados posteriores tienen un costo estimado de entre 700.000 y 800.000 pesos, una suma imposible de afrontar de manera individual. Por ese motivo, Carla decidió organizar una rifa solidaria, con numerosos premios donados por emprendedores y vecinos, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para cubrir el tratamiento y aliviar el dolor del animal.

Quienes deseen colaborar o adquirir un número de la rifa pueden comunicarse directamente con Carla Aballay al 2645230416. Desde la familia de Juan Antonio remarcaron que cada aporte es una ayuda enorme y apelaron a la solidaridad de la comunidad para que el gatito pueda ser operado y volver a tener una vida normal. image

