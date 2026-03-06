viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran operativo

Tráfico de fauna: rescatan 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas en operativos realizados en Capital y Pocito

Las autoridades secuestraron, además, 32 aves de distintas especies. Cuatro personas fueron notificadas por su infracción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ejemplar de gecko, una de las especies del fauna autóctona rescatados en operativos en San Juan. (Imagen ilustrativa: Conicet).

Un ejemplar de gecko, una de las especies del fauna autóctona rescatados en operativos en San Juan. (Imagen ilustrativa: Conicet).

Un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de Fauna permitió rescatar decenas de animales silvestres y autóctonos que se encontraban en cautiverio en los departamentos Capital y Pocito. Durante los procedimientos, las autoridades recuperaron 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas, además de 32 aves de distintas especies, en el marco de una investigación vinculada al tráfico de fauna.

Lee además
Un perro de raza pitbull atacó a una nena de 3 años en Pocito. Imagen ilustrativa.
Grave

Un pitbull atacó a una niña de 3 años en Pocito y se investigan las responsabilidades
comerciante denuncio el robo de 60 pares de zapatillas, 50 prendas y mas elementos en su local en pocito
Comisaría 7°

Comerciante denunció el robo de 60 pares de zapatillas, 50 prendas y más elementos en su local en Pocito

Según informaron fuentes de la Unidad Rural, entre las serpientes halladas había ejemplares de distintas especies como lampalagua, yarará grande, pitón bola y falsa coral. También fueron rescatados 39 geckos de diferentes tamaños y 11 arañas, cuya procedencia y condiciones de tenencia serán evaluadas por especialistas.

En los operativos, el personal interviniente también secuestró 32 aves autóctonas, entre las que se identificaron rey del bosque, chamuchín, canario, agapornis, diamantes, benteveo, loica, zorzal negro, jilgueros, corbatita, tero, boquense, diucas y mixto.

Además, durante los procedimientos se incautaron 28 jaulas de distintos tamaños utilizadas para mantener a los animales en cautiverio, así como cinco armas de aire comprimido y gas: cuatro cortas y una larga.

arma

Como resultado de los operativos, cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito y por incumplimientos de las leyes provinciales 941-R y 606-L. Las actuaciones quedaron a disposición del 1° Juzgado de Faltas y del Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.

Finalmente, los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde recibirán los controles correspondientes antes de determinar su destino.

Temas
Seguí leyendo

Video: en segundos, motochorros le robaron a una mujer en una calle de Pocito

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

Un camión quedó atrapado en el medio de una creciente en Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un joven de 18 anos en un impactante choque en rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados
Asistencia

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

Por Redacción Tiempo de San Juan
El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson