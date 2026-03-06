Tráfico de fauna: rescatan 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas en operativos realizados en Capital y Pocito

Un ejemplar de gecko, una de las especies del fauna autóctona rescatados en operativos en San Juan . (Imagen ilustrativa: Conicet).

Un operativo conjunto entre la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de Fauna permitió rescatar decenas de animales silvestres y autóctonos que se encontraban en cautiverio en los departamentos Capital y Pocito. Durante los procedimientos, las autoridades recuperaron 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas, además de 32 aves de distintas especies, en el marco de una investigación vinculada al tráfico de fauna.

Según informaron fuentes de la Unidad Rural, entre las serpientes halladas había ejemplares de distintas especies como lampalagua, yarará grande, pitón bola y falsa coral. También fueron rescatados 39 geckos de diferentes tamaños y 11 arañas, cuya procedencia y condiciones de tenencia serán evaluadas por especialistas.

En los operativos, el personal interviniente también secuestró 32 aves autóctonas, entre las que se identificaron rey del bosque, chamuchín, canario, agapornis, diamantes, benteveo, loica, zorzal negro, jilgueros, corbatita, tero, boquense, diucas y mixto.

Además, durante los procedimientos se incautaron 28 jaulas de distintos tamaños utilizadas para mantener a los animales en cautiverio, así como cinco armas de aire comprimido y gas: cuatro cortas y una larga.

Como resultado de los operativos, cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito y por incumplimientos de las leyes provinciales 941-R y 606-L. Las actuaciones quedaron a disposición del 1° Juzgado de Faltas y del Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.

Finalmente, los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde recibirán los controles correspondientes antes de determinar su destino.