El regreso de Ricardo Martínez: la nueva apuesta que lo devuelve al negocio minero

El geólogo Ricardo Martínez se fue de la mina Gualcamayo en diciembre y abrió un abanico de interpretaciones. Ahora vuelve al sector.

Los movimientos en el tablero minero sanjuanino no cesan en el comienzo del 2026 y hay un regreso que no pasó desapercibo: el histórico geólogo sanjuanino, exdirector ejecutivo de Gualcamayo; ya tendría nuevo destino en el sector minero.

La novedad comenzó a circular entre ejecutivos y referentes de la industria que participaron en la PDAC en Toronto, el mayor encuentro minero del mundo, donde también se oficializaron otros movimientos de ejecutivos vinculados a proyectos sanjuaninos.

Según Ambito, el exdirector ejecutivo de la mina jachallera fue confirmado como nuevo líder de Huayramin, una empresa que funcionará como brazo logístico minero del Grupo Corven, el conglomerado industrial con base en Venado Tuerto que busca posicionarse como proveedor del sector.

Su salida sorpresiva

El nombre de Martínez no pasa inadvertido en el ambiente. Con una larga trayectoria en exploración y desarrollo de proyectos, el geólogo participó en el descubrimiento de varios yacimientos, entre ellos Veladero, y fue durante años una figura de confianza dentro de la conducción de Gualcamayo.

Precisamente su salida de esa mina, en diciembre del año pasado, había generado sorpresa en el sector. En su despedida pública, Martínez explicó que su decisión respondía a la necesidad de dedicarle más tiempo a su familia. Sin embargo, dentro del ambiente minero esa explicación nunca terminó de cerrar del todo, sobre todo por el perfil hiperactivo que siempre caracterizó al profesional.

El contexto de aquella salida ya había despertado distintas interpretaciones en el sector, vinculadas tanto a tensiones internas en la conducción de la mina como a la compleja situación del proyecto, hoy en manos del empresario español Juan José Retamero. Lo cierto es que su incorporación deja atrás el argumento de retirarse del sector que se difundió meses atrás.

Otro jugador en la cadena minera

La empresa que ahora conducirá Martínez es poco conocida dentro del ecosistema minero. Huayramin se presenta como una firma orientada a brindar servicios logísticos para toda la cadena productiva, conectando proveedores, empresas, funcionarios e investigadores con el objetivo de facilitar operaciones y generar nuevas oportunidades de negocio. No se sabe nada más.

Detrás del proyecto está Grupo Corven, un conglomerado industrial conocido por las motos, pero que en los últimos años comenzó a acercarse cada vez más al sector minero. La compañía ofrece soluciones vinculadas a la movilidad —neumáticos para transporte pesado y agro, autopartes a través de Corven y Sadar, y vehículos especializados de la marca Foton— pensados para sectores como la minería y la construcción.

A ese portafolio se suma Coral Energía, la unidad dedicada al desarrollo de paneles solares y sistemas de energía renovable, orientados a proveer fuentes de energía confiables y eficientes para operaciones industriales.

Con ese esquema, el grupo busca posicionarse como proveedor integral en una industria que atraviesa una etapa de fuerte expectativa de crecimiento en Argentina.

El desembarco de Martínez en ese proyecto, en ese contexto, aparece como una señal de que el grupo pretende jugar fuerte en el negocio.