jueves 12 de marzo 2026

Análisis

Rodríguez en Capital: apoyo en el Concejo de Cambia San Juan y su "gentil presencia" en territorio oficial

La Intendenta de Chimbas fue la única peronista presente en la apertura de sesiones de Capital. Su presencia también se lee en clave política: en el Concejo chimbero, un concejal de Cambia San Juan Eduardo Núñez tomó decisiones que terminaron favoreciendo a la gestión municipal.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-03-12 at 1.34.36 PM (1)

Daniela Rodríguez fue la única intendenta peronista que asistió a la apertura de sesiones de Capital encabezada por Susana Laciar. En conferencia de prensa, la jefa comunal de Chimbas explicó que se trató de un gesto institucional para mantener el vínculo entre municipios, más allá de las diferencias políticas. Sin embargo, en el plano político la presencia dejó otra lectura: vuelve a mostrar cierta sintonía con el oficialismo provincial, un factor que también tiene impacto en la dinámica del Concejo Deliberante chimbero.

La relación entre Rodríguez y el sector ligado al gramajismo dentro del Concejo es tensa desde hace tiempo. De hecho, la intendenta enfrenta un escenario legislativo complejo luego de perder la mayoría. En ese contexto, algunos ediles que no pertenecen a su espacio político han tenido posiciones que, en determinados momentos, terminaron favoreciendo a la gestión municipal.

image

Uno de los casos es el de Eduardo Núñez, concejal de Cambia San Juan. El edil votó en contra de la modificación del Presupuesto 2026 que contemplaba un aumento de fondos para el Concejo Deliberante. Semanas después también presentó una nota para impugnar la sesión en la que el gramajismo intentaba modificar el reglamento interno del cuerpo y, además, no dio quórum para tratar el veto al Presupuesto 2026.

Núñez integra el bloque de Cambia San Juan junto con Eduardo Rodríguez, aunque ambos no actúan en sintonía. Según distintas fuentes políticas, los concejales mantienen escasa relación y suelen moverse de manera independiente dentro del recinto. Incluso, aseguran que Rodríguez trabaja políticamente con sectores del gramajismo.

En ese escenario, algunas voces del ámbito político sostienen que existe cierto nivel de colaboración entre el Gobierno provincial y la intendenta de Chimbas, sobre todo frente a la debilidad legislativa que enfrenta Rodríguez en el Concejo Deliberante tras la ruptura del gramajismo. Esa situación explica, en parte, algunos gestos políticos que se vienen observando en los últimos meses.

