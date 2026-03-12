jueves 12 de marzo 2026

Encuesta nacional: quién es el integrante de La Libertad Avanza que supera en imagen positiva a Javier Milei

Un estudio de Giacobbe y Asociados muestra que el Presidente cae en imagen, pero sigue siendo la opción más elegida para las elecciones de 2027.

Por Agencia NA
La imagen del presidente Javier Milei ha vuelto a caer en las encuestas.

La imagen del presidente Javier Milei ha vuelto a caer en las encuestas.

La senadora Patricia Bullrich supera en “imagen positiva” al presidente Javier Milei, cuya caída se mantiene sostenida en ese rubro desde febrero de 2025, aunque la gran mayoría de los votantes de La Libertad Avanza lo siguen prefiriendo como candidato para los comicios del año próximo.

Así lo revela una encuesta de Giacobbe y Asociados, una consultora habitualmente cercana a la Casa de Gobierno y que pronosticó de manera acertada el triunfo de octubre del oficialismo, realizada en un universo de 2.500 casos entre el 23 y el 27 de febrero último.

image

Según este sondeo, Milei obtuvo una imagen positiva de positiva de 41,7% contra una negativa de 49,6%, mientras que la senadora y ex ministra de Seguridad registró un 42,9%, de positiva contra un 50,1% de negativa.

Entre las figuras de la oposición, en mejor posicionado fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 29,6% de imagen positiva y un y 55,1% de negativa, seguido por Cristina Kirchner con 23,6% y 56%; y Mauricio Macri con 14,9% y 54,8%, respectivamente.

La encuesta midió además la imagen de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedó muy lejos con un 10, 7% de positiva contra un 55,9 de negativa, con lo que fueron los peores números del sondeo, que solo examinó la opinión de los consultados sobre estos seis dirigentes.

Respecto de Milei, esta consultora muestra que su imagen positiva viene en caída desde febrero de 2025, cuando se ubicaba apenas por arriba del 50%, y si bien levantó después de su triunfo electoral de octubre, volvió a caer hasta el 41,7% de febrero, muy lejos además del pico de 58,7% de mayo de 2024.

Sin embargo, cuando la consulta pasa al tema electoral, y con un sistema de “nube de palabras”, ante la pregunta de “¿Quién te gustaría que fuera el candidato a presidente de La Libertad Avanza?", la respuesta más votada con amplia diferencia que "Milei", seguida por "Nadie" y por último, muy atrás, "Villarruel".

En el universo de la oposición, ante la pregunta de “¿Quién te gustaría que fuese el candidato del peronismo/kirchnerismo?”, ganó la opción "Kicillof", seguida de "Nadie" y muy detrás apareció Cristina Kirchner y por último Juan Grabois.

FUENTE: Agencia NA

