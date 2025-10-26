El Jockey sueña en grande: el triunfazo ante Banco lo acerca a la Copa de Oro

El Jockey Club San Juan escribió una nueva página dorada en su historia al superar 24 a 12 a Banco RC en un partido lleno de intensidad y jerarquía. Desde el inicio, el equipo sanjuanino dominó las acciones con tackles precisos, un pack de forwards sólido y un juego colectivo que no dejó respiro al rival.

Fútbol sanjuanino Le habían dado casi tres años de suspensión, pero pidió perdón y ahora podrá volver a dirigir

Santiago Jara brilló con dos tries y un drop que encendió a la hinchada, mientras que Juan Francisco Galdeano aportó otro try y Nicolás Barrera sumó con sus conversiones, consolidando una actuación que será recordada por los seguidores del Caballino.

IMG_0270

Con este triunfo, el Jockey alcanzó los 28 puntos y se afianzó como líder de la zona B, dejando a Banco con 23 unidades. Además, la victoria representa la segunda consecutiva en una etapa decisiva del torneo, acercando al equipo a la Copa de Oro.

Dirigido por los hermanos Alfredo y Juan Pablo Bettio junto a Enrique Usin, y respaldado por el trabajo de Maiko Rubilar en el scrum, la preparación física de Franco Molina y la gestión de Claudia Luján, el Jockey mostró un rugby sólido y una identidad clara que ilusiona a su gente.

IMG_0255

El próximo desafío será el sábado 1 de noviembre ante CPBM en Mendoza, con sede y horario a confirmar, donde el Caballino buscará mantener el ritmo y seguir escribiendo su historia en el rugby regional.

Imágenes: Prensa Jockey Club