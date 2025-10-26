domingo 26 de octubre 2025

Orgullo sanjuanino

Video: con un tango, así fue la espectacular presentación de Ignacio Salas en el Mundial de Patinaje Artístico

Con apenas 18 años, el jachallero deslumbra al mundo sobre ruedas y sueña despierto en Beijing.

Por Redacción Tiempo de San Juan
𝐀𝐫𝐭í𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 🇨🇳🇨🇳𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞.
𝐀𝐫𝐭í𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 🇨🇳🇨🇳𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. (2)
𝐀𝐫𝐭í𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 🇨🇳🇨🇳𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞. (1)

Ignacio Salas, un joven de 18 años nacido en Jáchal, está dejando su huella en el mundo del patinaje artístico. En la madrugada del domingo, el sanjuanino debutó en la categoría Estilo Baile en el Mundial de Patinaje Artístico y mañana lunes volverá a brillar en Free Dance, llevando toda la energía y talento de su provincia al escenario internacional.

Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en un camino sin retorno. “En ese momento yo me dedicaba al hockey sobre patines, y si bien ya sabía patinar, decidí probar por este nuevo deporte que había llegado a Jáchal; al final terminé quedándome y ahora estoy representando al país”, contó hace unas semanas el protagonista a Tiempo de San Juan. Hoy, Salas es una de las grandes promesas argentinas.

El joven jachallero combina su pasión por el deporte con una vida de esfuerzo constante. Estudia en una escuela técnica en doble turno, asiste a clases de inglés y entrena tanto en pista como en el gimnasio. Además, da clases en su club y viaja constantemente a la ciudad para recibir la preparación de su técnica Maira Saldaña. “A veces se hace bastante difícil, pero siempre tuve claro que quería llegar a la Selección Argentina. Llevar estos colores es un orgullo tremendo porque es con lo que vengo trabajando toda mi vida”, aseguró.

Como sucede en muchos deportes amateur en Argentina, cada competencia implica cubrir los propios gastos. Por eso, Ignacio y su familia pudo solventar el viaje a China con peñas solidarias y otras acciones.

