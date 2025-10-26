domingo 26 de octubre 2025

Fútbol sanjuanino

Le habían dado casi tres años de suspensión, pero pidió perdón y ahora podrá volver a dirigir

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó sin efecto la sanción que pesaba sobre el famoso árbitro sanjuanino, tras su pedido de reconsideración y disculpas al presidente Juan Valiente y al secretario Vicente Mancuso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabriel González, a la izquierda. A la derecha, Pablo Núñez.

Gabriel González, a la izquierda. A la derecha, Pablo Núñez. 

El árbitro sanjuanino Gabriel González será habilitado para dirigir en la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) tras presentar un pedido de reconsideración y disculpas formales al presidente de la entidad, Juan Valiente, y al secretario, Vicente Mancuso. La decisión fue oficializada en el último boletín del Tribunal de Penas, que dejó sin efecto la sanción de casi tres años que pesaba sobre el juez.

Según el documento oficial, González manifestó su “retractación y disculpas al presidente, al secretario y a todo el consejo directivo” por el mal proceder que tuvo durante el conflicto que derivó en la suspensión. Tras analizar su pedido, el tribunal resolvió rectificar la sanción del expediente N° 254 del 4 de junio de 2025 y autorizó su regreso a la actividad arbitral desde el 1° de noviembre, en concordancia con los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas (R.T.P.).

El incidente que motivó la suspensión ocurrió el 16 de mayo en una reunión de árbitros en la sede de la Liga, convocada para tratar presuntas apuestas ilegales en el fútbol local. Durante el encuentro, González y su colega Pablo Núñez protagonizaron un acalorado cruce con el Valiente y Mancuso, que requirió la intervención de terceros para evitar que la situación pasara a mayores.

Cinco días después, el presidente de la LSF presentó una nota ante el Tribunal de Penas solicitando sanciones. Tras tomar declaraciones a más de 15 personas, el organismo impuso una suspensión de dos años y siete meses a los dos árbitros, inhabilitándolos incluso para dirigir en torneos nacionales como el Federal A.

Con la rectificación aprobada, González recupera su derecho a arbitrar, mientras que su colega Núñez continúa cumpliendo la sanción impuesta.

