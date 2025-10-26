Franco Colapinto tras quedar en la 16° posición: "Hice 50 vueltas arrastrándome"

Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de México en la 16ª posición, último entre los que completaron la competencia . El argentino no logró revertir un fin de semana complicado para Alpine, que volvió a quedar sin ritmo y en el fondo del clasificador.

F1 Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México: el ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la F1

La carrera del pilarense se vio condicionada desde el inicio. En la segunda curva del trazado de Hermanos Rodríguez, un toque con Lance Stroll (Aston Martin) provocó un trompo que lo dejó relegado al último puesto. Aunque logró recuperarse y continuar, ese incidente inicial —sumado a la elección de neumáticos duros— selló sus posibilidades de avanzar.

“Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”, reconoció Colapinto al término de la competencia, visiblemente frustrado por la falta de adherencia del A525. “Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que… a laburar para la próxima”, añadió con resignación.

El balance del equipo tampoco es alentador. Alpine continúa sin encontrar rendimiento y permanece en el último lugar del Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly.

A pesar del mal resultado, Colapinto mantiene la motivación de cara a la próxima cita: el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. “Lo bueno es que peor que esto no podemos ir. Ojalá nos vaya bien para darle a la gente un buen resultado. Brasil es el Gran Premio de casa, van a ir muchos argentinos. Tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, cerró el joven piloto.