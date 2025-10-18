Franco Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Max Vestappen fue la figura de la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos. El neerlandés de Red Bull dominó las 19 vueltas de la sesión y recortó notablemente las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos tras el abandono de los dos McLaren , que sufrieron graves daños en un multitudinario accidente en la largada. George Russell ( Mercedes ) y Carlos Sainz ( Williams ) lo acompañaron en el podio. Franco Colapinto , que estuvo involucrado en el incidente del inicio, terminó en el 14° puesto.

La competición arrancó con un accidente múltiple en el que varios pilotos quedaron envueltos: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber), Franco Colapinto (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Los dos McLaren y el español de Aston Martin abandonaron.

Colapinto recibió un toque de un Racing Bulls en el arranque y tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Pese a que siguió en pista, el argentino tuvo grandes dificultades para controlar su Alpine y quedó relegado en el último lugar. Gracias al choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, y una penalización a Oliver Bearman (Haas), el pilarense escaló dos posiciones para terminar 14°. Pierre Gasly, su compañero en el team francés, finalizó 10°.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18:00 (hora argentina) con la sesión de clasificación general de cara a la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, que contará con un total de 56 vueltas, dará inicio el domingo a las 16:00.