sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Jockey logró un triunfazo en Mendoza y sigue soñando con la Copa de Oro

El equipo sanjuanino protagonizó una gran remontada ante Tacurú, se impuso 41 a 34 en Mendoza y sumó cuatro puntos clave que lo dejan muy cerca de asegurar su lugar en la reválida por la Copa de Oro del Regional Cuyano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Jockey protagonizó una remontada memorable en tierras mendocinas y venció 41 a 34 al vigente campeón de la Copa de Plata, Tacurú, en un encuentro cargado de emoción y ritmo. Con este resultado, el Caballino sumó 4 puntos vitales y quedó a un paso de conseguir el pasaje a la reválida por la Copa de Oro del Regional Cuyano.

Lee además
Ex Los Pumas saludaron a un club sanjuanino.
El video

Dos ex jugadores de Los Pumas le enviaron un mensaje motivacional a un club sanjuanino
Foto: Cuarto Tiempo.
Sin margen de error

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación

El partido comenzó con un arranque prometedor para los sanjuaninos, que golpearon primero con un try de Nicolás Barrera. Sin embargo, la indisciplina le pasó factura al equipo, y pese a un nuevo try de Francisco Cuadros tras una buena jugada de line, Tacurú aprovechó los errores y cerró el primer tiempo con una ventaja de 27 a 12.

En el complemento, Jockey salió decidido a cambiar la historia. Con actitud, orden y compromiso colectivo, dio vuelta el marcador gracias a los tries de Juan Francisco Galdeano por duplicado, Juan Pablo Olivera, Santiago Trincado y Santiago Jara. La reacción del conjunto dirigido por los hermanos, Alfredo y Juan Pablo Bettio, y Enrique Usin, fue total y demostró carácter en un momento clave del torneo.

El triunfo por 41 a 34 no solo corta una racha adversa, sino que impulsa al Caballino en la lucha por los puestos de privilegio. Con 24 puntos acumulados, Jockey depende de sí mismo para concretar su clasificación y mantener viva la ilusión de jugar por la Copa de Oro.

El próximo compromiso será ante Banco RC, en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Victoria de River y manito a San Martin

Con otra actuación deslumbrante de Messi, Inter Miami venció 5-2 a Nashville en el cierre de la fase regular de la MLS

Alianza y Peñaflor empataron sin goles en el debut del Regional Amateur

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

El conmovedor homenaje a Russo: detalle en la camiseta, banderas y presencia de la familia

Belgrano dio el golpe y derrotó a Boca por el Torneo Clausura

Franco Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la cruz roja
De no creer

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

El predio que ocupó por muchos años la emblemática parrilla “La Nueva Estancia”, en Santa Lucía, será empleado para poner una estación de servicio bandera Shell.
Inversión local

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina

Restaurantes y pubs del Barrio del Mar ya se preparan para recibir a miles de turistas sanjuaninos este verano en La Serena.
Tiempo en Chile

Comer en La Serena este verano: cuánto cuesta y cómo se preparan los locales para recibir al turismo sanjuanino

Te Puede Interesar

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia
Disputa

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Por Miriam Walter
La estación de La Rinconada, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de tren, el centro neurálgico de La Rinconada

Pará, pará, falto yo: Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados
Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Victoria de River y manito a San Martin
Torneo Clausura

Victoria de River y manito a San Martin

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: Estoy en mi casa disfrutando mi familia
Video

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"