Jockey logró un triunfazo en Mendoza y sigue soñando con la Copa de Oro

Jockey protagonizó una remontada memorable en tierras mendocinas y venció 41 a 34 al vigente campeón de la Copa de Plata, Tacurú, en un encuentro cargado de emoción y ritmo. Con este resultado, el Caballino sumó 4 puntos vitales y quedó a un paso de conseguir el pasaje a la reválida por la Copa de Oro del Regional Cuyano.

El partido comenzó con un arranque prometedor para los sanjuaninos, que golpearon primero con un try de Nicolás Barrera. Sin embargo, la indisciplina le pasó factura al equipo, y pese a un nuevo try de Francisco Cuadros tras una buena jugada de line, Tacurú aprovechó los errores y cerró el primer tiempo con una ventaja de 27 a 12.

En el complemento, Jockey salió decidido a cambiar la historia. Con actitud, orden y compromiso colectivo, dio vuelta el marcador gracias a los tries de Juan Francisco Galdeano por duplicado, Juan Pablo Olivera, Santiago Trincado y Santiago Jara. La reacción del conjunto dirigido por los hermanos, Alfredo y Juan Pablo Bettio, y Enrique Usin, fue total y demostró carácter en un momento clave del torneo.

El triunfo por 41 a 34 no solo corta una racha adversa, sino que impulsa al Caballino en la lucha por los puestos de privilegio. Con 24 puntos acumulados, Jockey depende de sí mismo para concretar su clasificación y mantener viva la ilusión de jugar por la Copa de Oro.

El próximo compromiso será ante Banco RC, en San Juan.