Fórmula 1

Franco Colapinto ignoró a su equipo, pasó a Gasly sobre el final y terminó 17° en el Gran Premio de EE.UU.

En el cierre de la carrera en Austin, el argentino pasó a su compañero francés a pesar de que desde los pits le pidieron que mantengan posiciones. Verstappen se quedó con la victoria en COTA y puso la pelea por el título al rojo vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El piloto de Red Bull dominó de principio a fin en el Circuito de las Américas y puso la pelea por el campeonato de la Fórmula 1 al rojo vivo. El neerlandés aprovechó la pelea entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente, para sacar diferencia en la cima. Franco Colapinto luchó con su Alpine, superó a Pierre Gasly en las últimas vueltas luego de desobedecer las órdenes de su equipo y terminó en el 17° lugar. Oscar Piastri (McLaren), líder de la categoría, terminó 5°.

El argentino, que largó 15°, perdió dos puestos en la salida. No obstante, se recuperó rápidamente y superó a Esteban Ocon (Haas) en la curva 12. Después de varias vueltas defendiéndose del ataque de Lance Stroll (Aston Martin), el canadiense logró adelantarlo. Desde entonces, Colapinto intentó aguantar los ataques de sus rivales como pudo, pero cayó a la parte baja de la grilla. Pierre Gasly, atravesó los mismos problemas y fue superado por varios pilotos hasta caer a los últimos lugares.

En el cierre de la carrera, ambos compañeros de Alpine pelearon en pista, a pesar de que desde los pits les pidieron que mantengan las posiciones. El joven de 22 años superó al francés y terminó por delante. Gasly cayó a la 19° ubicación tras ser superado por Gabriel Bortoletto (Sauber) y Colapinto quedó 17°.

La semana siguiente se correrá el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera se realizará el domingo 26 de octubre a partir de las 17:00 (hora argentina).

Fuente: Infobae

