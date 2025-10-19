Franco Colapinto ignoró a su equipo, pasó a Gasly sobre el final y terminó 17° en el Gran Premio de EE.UU.

El piloto de Red Bull dominó de principio a fin en el Circuito de las Américas y puso la pelea por el campeonato de la Fórmula 1 al rojo vivo. El neerlandés aprovechó la pelea entre Lando Norris ( McLaren ) y Charles Leclerc ( Ferrari ), quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente, para sacar diferencia en la cima. Franco Colapinto luchó con su Alpine , superó a Pierre Gasly en las últimas vueltas luego de desobedecer las órdenes de su equipo y terminó en el 17° lugar. Oscar Piastri ( McLaren ), líder de la categoría, terminó 5°.

El argentino, que largó 15°, perdió dos puestos en la salida. No obstante, se recuperó rápidamente y superó a Esteban Ocon ( Haas ) en la curva 12. Después de varias vueltas defendiéndose del ataque de Lance Stroll ( Aston Martin ), el canadiense logró adelantarlo. Desde entonces, Colapinto intentó aguantar los ataques de sus rivales como pudo, pero cayó a la parte baja de la grilla. Pierre Gasly, atravesó los mismos problemas y fue superado por varios pilotos hasta caer a los últimos lugares.

En el cierre de la carrera, ambos compañeros de Alpine pelearon en pista, a pesar de que desde los pits les pidieron que mantengan las posiciones. El joven de 22 años superó al francés y terminó por delante. Gasly cayó a la 19° ubicación tras ser superado por Gabriel Bortoletto (Sauber) y Colapinto quedó 17°.

La semana siguiente se correrá el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera se realizará el domingo 26 de octubre a partir de las 17:00 (hora argentina).

Fuente: Infobae