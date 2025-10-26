Poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimentó a los sanjuaninos en el domingo electoral

En un domingo electoral, con toda la provincia ocupada en las Legislativas, los que supieron aprovechar la identidad fueron los vendedores callejeros que madrugaron para votar primeros y luego encargarse de alimentar a los sanjuaninos que se ahorraron el tiempo del almuerzo.
Poyoyo, ubicado en Alem, entre Cereceto y Juan Jufré, en Concepción, es un emprendimiento de amigos cristianos que se ayudan para salir adelante. Hace siete años fundaron el local que este domingo abrió tempranito y tiró los primeros pollos a la parrilla.
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13.08.57 (1)
"En domingo electoral se vende más porque la gente por ahí no tiene tiempo de ponerse a hacer de comer", contó a Tiempo de San Juan una de sus propietarias.
Poyoyo trabaja casi todos los días pero en domingo electoral hubo que acomodarse para poder votar. "Nos levantamos a las 7, fuimos a votar y nos vinimos para acá", explicaron.
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13.08.58
Conocé la historia de Poyoyo, en este video:
