No hay barreras para cumplir con el deber: un hombre en silla de ruedas fue a votar acompañado de sus nietos

Pasadas las 11 de la mañana, la familia Pereyra, vecina de calle General Paz y Salta, llegó caminando hasta la Escuela Normal Superior Sarmiento, en Capital, para participar de las elecciones con la nueva Boleta Única de Papel.

El abuelo Carlos Pereyra, en su silla de ruedas, llevaba en la falda al pequeño Emilio, mientras que su esposa Laura Sarmiento y la nieta mayor, Federica, los acompañaban entusiasmada. "Nos enchufaron los nietos anoche y hoy aprovechamos para traerlos. Esto es como una fiesta para ellos, una cosa inédita y para nosotros también", contó Carlos a Tiempo de San Juan .

Aprovechando la linda mañana, la familia decidió ir caminando hasta el establecimiento. "Nos vinimos tranquilos, disfrutando del día", dijo Carlos, que se mostró contento con la organización del nuevo sistema: "La boleta única es muy fácil y expedita, apenas entrás ya salís".

Mientras los abuelos votaban, Federica, que cursa primer grado, no paraba de preguntar y recordar la vez anterior que los acompañó a votar a la misma escuela de calle Alem. "Ella se acordaba de las escuelas, de los patios… Está muy curiosa", contaron.

La experiencia fue en familia: una mañana de democracia, paseo y reunión. "Venir juntos a votar tiene otro sabor", resumió Carlos, con su nieto todavía en la falda, antes de volver a casa por la misma vereda por la que llegaron.