Los amigos que unieron sus profesiones para mostrar a los emprendedores sanjuaninos

Bernardo Sánchez Bataller es licenciado en Comunicación Social y Facundo Cereceda, contador público nacional. Ambos egresaron de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero su amistad se remonta a los recreos, mates compartidos y charlas de secundaria. Con el tiempo, cada uno siguió su camino profesional hasta que decidieron crear un espacio donde economía, comunicación e historias humanas pudieran convivir.

Así nació La Ruta del Emprendedor , que comenzó como podcast y este año dio el salto al formato streaming. Con estética cuidada y espíritu local, el ciclo funciona como un mapa de sueños sanjuaninos, pensado no solo para mostrar el detrás de cada emprendimiento, sino también para inspirar a otros a animarse a dar sus primeros pasos.

Cereceda recordó que la iniciativa surgió en 2024, tras una reunión con Sánchez Bataller: “Hablé con Bernie y se copó de esto. Yo tengo muchas ideas, pero a veces no tengo la capacidad para armar todas las ideas que tengo”. La primera temporada fue sonora y se grabó en un estudio de radio, mientras que para 2025 decidieron apostar por lo audiovisual, manteniendo el formato on demand.

El proyecto conjuga la experiencia de Sánchez Bataller en comunicación con el conocimiento económico de Cereceda. Ambos destacaron que esa combinación profesional fue clave para construir contenido serio y organizado. “Siempre he considerado a Facundo como una persona muy seria, muy confiable… y creo que en eso nos complementamos muy bien”, explicó Sánchez Bataller.

La amistad y confianza entre ellos y los primeros invitados contribuyó a que las entrevistas fueran naturales, cercanas, con un clima de charla de café más que de programa formal. Los entrevistados son mayoritariamente jóvenes o personas que reciben su primera exposición mediática.

Cereceda señaló que buscaban reflejar tanto los éxitos como las dificultades de emprender: “Nos gusta que los entrevistados muestren historias reales”. Entre ellas, que mezclen el entusiasmo, los fracasos y cómo reinventarse constantemente.

La historia de un productor rural que los marcó

Uno de los casos que más llamó la atención de los conductores fue la historia de Federico Ruarte. Aprovechando sus dotes de autodidacta, salió a emprender, aunque no sabía cómo buscar un proveedor ni organizar su proyecto. Sufrió fracasos, pero con disciplina y aprendizaje constante, logró reconstruir su emprendimiento y consolidarlo.

Bernardo Sánchez Bataller destacó la importancia de historias como la de Ruarte: “Trata de ir cronológicamente y también hacer énfasis en esos momentos en los que las cosas no salieron o se replantearon, si realmente el proyecto iba a funcionar o no, para hacerlo lo más realista posible”.

Otros emprendedores y la juventud sanjuanina

El ciclo también contó con entrevistas a emprendedores como Lito García, dueño de un local de entretenimiento, y a Mercedes García, que lidera un emprendimiento gastronómico. Cereceda remarcó que todos mostraron entusiasmo y apertura: “De la gente que fue, hermano, lo primero que me ha pasado notar a mí… es la sorpresa de llegar a un lugar donde hay una cosa grande con luces, donde está todo bien armado… todo tiene un porqué y Berni te lo va haciendo y como que los chicos les gusta esa seriedad”.

Además, ambos son profesores del Nivel Secundario, lo que les permite conocer el interés y potencial de los estudiantes. “Veo unas generaciones mucho mejor que la nuestra. Son más responsables, saben usar la tecnología y escuchan”, indicó Cereceda sobre los alumnos que observan en su día a día.

Oportunidades y desafíos en San Juan

Cereceda destacó que la provincia ofrece ventajas para emprender: seguridad, cercanía entre puntos y buena conectividad. Sin embargo, reconoció que estas oportunidades requieren esfuerzo: “No sé, vos tenés un padre que tiene una zapatería… y vos le comprás zapatos baratos a tu papá que él compra por mayor y vos los vendés por internet… Eso da mucha facilidad, pero no hace que sea fácil, aunque sí totalmente posible”.

Entre los rubros con mayor proyección mencionó servicios profesionales, minería y negocios digitales, incluyendo tecnología e inteligencia artificial. Sánchez Bataller destacó la importancia de la educación financiera que se implementará en escuelas: “Más que ayudarnos a nosotros, le ayuda a la misma persona… que está comprobado que una persona que está endeudada toma malas decisiones… una persona que tiene demasiada presión financiera no es feliz”.

Redes sociales y realismo

Los conductores observaron que muchos jóvenes se ven influenciados por figuras de redes sociales que muestran solo el éxito. Por eso buscan diferenciar entre motivación genuina y atajos engañosos. Sánchez Bataller comentó: “A veces se confunde el camino fácil con el esfuerzo real; nosotros queremos dar valor al trabajo en equipo y no a que, si haces tu camino individual separado del resto, te va a ir bien”.

Cereceda agregó que la intención es mostrar historias concretas y consejos prácticos: “Cuando les hemos preguntado por proveedores, cómo hacen para buscarlos o cómo es la relación con los clientes… tratamos de que sean entrevistas que no solamente vayan desde lo testimonial, sino que también aporten herramientas”.

Para 2026, los responsables del proyecto planean mantener la periodicidad mensual, ampliando el abanico de emprendedores y respetando la diversidad de rubros. La iniciativa es ad honorem, con algunas empresas colaboran para cubrir gastos mínimos.

“Hay mucha gente que nos ha ido conociendo por TikTok o Instagram”, contó Bernardo. Por este motivo, se interesaron por la propuesta y hasta pidieron ser invitados al ciclo. “Tenemos ya el año cubierto y la idea es que el año que viene podamos continuar”, enfatizaron los jóvenes.