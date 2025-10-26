"La Pele" y Cristian Andino, un amor de toda la vida

Cristian Andino, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, llegó esta mañana al barrio Independencia, donde está ubicada la escuela en la que debía votar. Pero, como en cada jornada electoral, antes de ingresar al establecimiento cumplió con una tradición muy especial: visitar a “La Pole”, una vecina de toda la vida.

Pele, de 70 años, vive justo enfrente de la antigua casa paterna de Andino y lo conoce desde que era niño. Fue amiga de su madre y de su abuela, y desde el fallecimiento de ambas, el dirigente mantiene con ella una relación casi maternal. “Viene todos los domingos de elección, pero también viene a visitarme seguido”, contó emocionada la mujer.

image Entre mates y recuerdos, la visita se repitió una vez más, como cada elección. Andino admitió que, para él, Pole es como su mamá.

