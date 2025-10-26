domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La visita infaltable

"La Pele" y Cristian Andino, un amor de toda la vida

Antes de emitir su voto, el candidato a diputado nacional visitó a una vecina de su infancia en el barrio Independencia, con quien mantiene un vínculo entrañable desde hace décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cristian Andino, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, llegó esta mañana al barrio Independencia, donde está ubicada la escuela en la que debía votar. Pero, como en cada jornada electoral, antes de ingresar al establecimiento cumplió con una tradición muy especial: visitar a “La Pole”, una vecina de toda la vida.

Lee además
cristian andino: celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro
Elecciones 2025

Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"
domingo electoral a puro mate en el parque de mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo

Pele, de 70 años, vive justo enfrente de la antigua casa paterna de Andino y lo conoce desde que era niño. Fue amiga de su madre y de su abuela, y desde el fallecimiento de ambas, el dirigente mantiene con ella una relación casi maternal. “Viene todos los domingos de elección, pero también viene a visitarme seguido”, contó emocionada la mujer.

image

Entre mates y recuerdos, la visita se repitió una vez más, como cada elección. Andino admitió que, para él, Pole es como su mamá.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Una jueza de Familia dictó una medida inédita en San Juan y marcó un precedente

No hay barreras para cumplir con el deber: un hombre en silla de ruedas fue a votar acompañado de sus nietos

Poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimentó a los sanjuaninos en el domingo electoral

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

Diego Sánchez y el arte de la enología como un destino reconfortante y exquisito

Los amigos que unieron sus profesiones para mostrar a los emprendedores sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una jueza de familia dicto una medida inedita en san juan y marco un precedente
Clave

Una jueza de Familia dictó una medida inédita en San Juan y marcó un precedente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo