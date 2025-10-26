Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"

Cristian Andino , candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto este domingo en la Escuela Juan Larrea del departamento San Martín, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

“Siempre que tenemos que emitir nuestro voto yo lo celebro. Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro” , expresó el dirigente tras sufragar.

image

Además, se refirió al debut de la boleta electrónica en San Juan, valorando positivamente su implementación: “Estuvo muy bien. Con toda la gente que he hablado me ha dicho que estuvo muy bien, es un sistema más rápido que el anterior. Si bien se elige una sola categoría, en lo personal estoy a favor de este sistema, es moderno y amigable con el medioambiente”.

Andino contó que, tras votar, compartirá un almuerzo en su departamento y continuará recorriendo escuelas de la zona hasta el cierre de los comicios. Luego, aseguró que planea pasar el resto de la jornada “en la intimidad del hogar junto a sus hijos”.