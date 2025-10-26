lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Santa Fe se tiñó de violeta y el gobernador Pullaro tuvo una floja elección

El tercer distrito más grande del país marcó una fuerte victoria de La Libertad Avanza, que se consolidó como primera fuerza y redefinió la representación de Santa Fe en la Cámara de Diputados. Segundo quedó el peronismo y en tercer lugar terminó el oficialismo provincial, sin superar el 20%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en Santa Fe, dejando atrás las previsiones de un escenario de tercios y relegando al oficialismo local. Con el 97,04% de las mesas escrutadas, el espacio libertario logró alrededor del 40,73% de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28,65% y Provincias Unidas con 18,33%.

lla en san juan: el objetivo de minima cumplido y la afirmacion de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
para el gobierno local, una eleccion incomoda y el desafio de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

La elección, de medio término y con nueve bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación, reflejó un cambio de rumbo en la política santafesina. LLA se quedó con cuatro de esos cargos, mientras que Fuerza Patria obtendría tres y Provincias Unidas dos. Así, ingresarán al Congreso Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera por LLA; Caren Tepp, Agustín Rossi y la camporista Alejandrina Belén Borgatta por Fuerza Patria; y Gisela Scaglia y Pablo Farías por Provincias Unidas.

En la previa, el gobernador Maximiliano Pullaro había llamado a la participación y subrayado la importancia de la jornada: “Cada elección representa una oportunidad para fortalecer la democracia. Invito a todos los ciudadanos a votar con esperanza, incluso si están enojados o desilusionados”, señaló. Sin embargo, la ventaja de LLA evidenció que el armado de los gobernadores no logró superar la grieta política y que el oficialismo provincial tuvo una actuación por debajo de las expectativas.

Entre los candidatos, Caren Tepp destacó la movilización ciudadana y la relevancia del proceso democrático, mientras que Gisela Scaglia insistió en la necesidad de ofrecer alternativas frente a la polarización política. Por su parte, Agustín Pellegrini, votante en Rosario, celebró los primeros indicios de triunfo de LLA, que tiñó de violeta el mapa electoral santafesino y abrió un nuevo capítulo en la representación de la provincia en el Congreso.

