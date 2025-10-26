Santa Fe se tiñó de violeta y el gobernador Pullaro tuvo una floja elección

La Libertad Avanza (LLA) se impuso en Santa Fe , dejando atrás las previsiones de un escenario de tercios y relegando al oficialismo local. Con el 97,04% de las mesas escrutadas, el espacio libertario logró alrededor del 40,73% de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28,65% y Provincias Unidas con 18,33%.

La elección, de medio término y con nueve bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación, reflejó un cambio de rumbo en la política santafesina. LLA se quedó con cuatro de esos cargos, mientras que Fuerza Patria obtendría tres y Provincias Unidas dos. Así, ingresarán al Congreso Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera por LLA; Caren Tepp, Agustín Rossi y la camporista Alejandrina Belén Borgatta por Fuerza Patria; y Gisela Scaglia y Pablo Farías por Provincias Unidas.

En la previa, el gobernador Maximiliano Pullaro había llamado a la participación y subrayado la importancia de la jornada: “Cada elección representa una oportunidad para fortalecer la democracia. Invito a todos los ciudadanos a votar con esperanza, incluso si están enojados o desilusionados”, señaló. Sin embargo, la ventaja de LLA evidenció que el armado de los gobernadores no logró superar la grieta política y que el oficialismo provincial tuvo una actuación por debajo de las expectativas.

Entre los candidatos, Caren Tepp destacó la movilización ciudadana y la relevancia del proceso democrático, mientras que Gisela Scaglia insistió en la necesidad de ofrecer alternativas frente a la polarización política. Por su parte, Agustín Pellegrini, votante en Rosario, celebró los primeros indicios de triunfo de LLA, que tiñó de violeta el mapa electoral santafesino y abrió un nuevo capítulo en la representación de la provincia en el Congreso.