Virginia Gallardo fue electa diputada nacional por Corrientes y representará a Milei en el Congreso

La vedette y modelo Virginia Gallardo se convertirá en la nueva diputada nacional por Corrientes, tras los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025. Con el 97,38% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza, espacio que encabeza Javier Milei, obtuvo un 32,58% de los votos, asegurando así su banca en el Congreso.

La distribución de las tres bancas en juego quedó equilibrada: Vamos Corrientes se impuso con el 33,83% de los votos y llevará a Diógenes González al Congreso, mientras que Fuerza Patria logró un 28,50% y su representante será Raúl Hadad.

La campaña de LLA evidenció un crecimiento significativo respecto a las PASO de agosto, consolidando la fuerza provincial de la alianza y el respaldo a su figura mediática, Gallardo, quien ahora dará el salto de la pantalla al recinto legislativo, generando gran expectativa entre medios y votantes.

