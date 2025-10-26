lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

Virginia Gallardo fue electa diputada nacional por Corrientes y representará a Milei en el Congreso

La reconocida vedette y modelo dará el salto en la Cámara baja nacional por La Libertad Avanza, consolidando la presencia de Milei en Corrientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La vedette y modelo Virginia Gallardo se convertirá en la nueva diputada nacional por Corrientes, tras los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025. Con el 97,38% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza, espacio que encabeza Javier Milei, obtuvo un 32,58% de los votos, asegurando así su banca en el Congreso.

Lee además
lla en san juan: el objetivo de minima cumplido y la afirmacion de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
para el gobierno local, una eleccion incomoda y el desafio de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

La distribución de las tres bancas en juego quedó equilibrada: Vamos Corrientes se impuso con el 33,83% de los votos y llevará a Diógenes González al Congreso, mientras que Fuerza Patria logró un 28,50% y su representante será Raúl Hadad.

La campaña de LLA evidenció un crecimiento significativo respecto a las PASO de agosto, consolidando la fuerza provincial de la alianza y el respaldo a su figura mediática, Gallardo, quien ahora dará el salto de la pantalla al recinto legislativo, generando gran expectativa entre medios y votantes.

Temas
Seguí leyendo

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Así quedó el mapa electoral en el país, con una mayoría violeta

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, como y donde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos