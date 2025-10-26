lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Histórico triunfo del oficialismo en Mendoza: LLA ganó por más de la mitad de los votos y metió 4 de 5 diputados nacionales

La alianza La Libertad Avanza arrasó en Mendoza con más del 53% de los votos, dejando apenas una banca para la oposición. Quedó una sola banca para el peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una jornada electoral que quedará marcada en la historia política de Mendoza, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un resultado abrumador: obtuvo el 53,85% de los votos -503.964 sufragios- y se quedó con cuatro de las cinco bancas en juego para la Cámara de Diputados. La única banca restante fue para la Fuerza Justicialista Mendoza, que logró el 24,96% de los votos (233.614 votos).

La lista oficialista estuvo encabezada por Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, quien celebró junto a militantes y dirigentes en el búnker del hotel Sheraton. Apenas cerraron las mesas, la alegría era palpable entre los referentes del oficialismo local.

El primero en salir a hablar fue Martín Kerchner, presidente provisional del Senado provincial y líder de la lista para la Cámara Alta en el tercer distrito. "Gran elección", reconoció, mientras la expectativa y los abrazos se mezclaban con la ansiedad por los resultados oficiales. "Estamos muy contentos. Hay que respetar la veda, pero mi cara creo que lo dice todo", afirmó con una sonrisa que delataba la magnitud del triunfo.

Kerchner confesó sentirse sorprendido por el alcance de los resultados. "Son absolutamente mucho mejores de lo que esperábamos. Es un espaldarazo a la gestión del gobernador Cornejo y un mensaje hacia la Argentina. Mendoza se ha convertido en una locomotora importante y un laboratorio de ideas, un camino que venimos construyendo desde hace 10 años y que el país empieza a replicar en los últimos dos", agregó.

¿Qué dijo Petri?

"Es importante que vengan a votar, no podemos dejarle la decisión a otros. Les pido a todos que concurran a votar para que sean protagonistas", expresó con énfasis, mientras algunos vecinos lo vitoreaban y bromeaban con la posibilidad de verlo como futuro gobernador. Petri aclaró de inmediato: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno. Se está discutiendo el destino del país, se está plebiscitando el futuro y el destino de los argentinos. Si queremos volver al pasado o apostamos al futuro. No tiene nada que ver con el 2027".

image

Entre los intercambios con los presentes, el ministro se permitió un momento de humor: contó que se había lastimado jugando al pádel y bromeó sobre los desayunos con su esposa, la periodista Cristina Pérez, quien no viajó a Mendoza. "Cristina come resano, yo no", dijo con una sonrisa.

Petri también recordó el apoyo que La Libertad Avanza recibió en Mendoza en 2023 y se mostró confiado en que la tendencia se mantenga este domingo. "No está previsto que en el día de hoy viaje a Buenos Aires, voy a estar esperando los resultados en Mendoza", agregó.

El voto de Cornejo

Minutos después de emitir su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó que espera una participación electoral superior a la registrada en elecciones legislativas anteriores. En declaraciones a la prensa, subrayó la importancia de los comicios y la influencia que tendrán en la estabilidad económica del país: "Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macroeconomía definitivamente", aseguró, refiriéndose al lunes posterior a la jornada de votación.

image

En su habitual ritual de domingo electoral, Cornejo sorprendió este año al cambiar el lugar donde se reunieron los candidatos y dirigentes del oficialismo. En lugar del tradicional café "Sportman", la cita fue en la panadería "Dos Espigas", sobre Carola Lorenzini, un detalle que compartió con sus seguidores en su cuenta de X. Entre los asistentes estuvieron Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; la diputada nacional y candidata Pamela Verasay; y Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza, con quien el radicalismo amplió la alianza dentro de Cambia Mendoza. Ausente estuvo el exgobernador y hoy senador nacional, Rodolfo Suárez, habitual invitado en jornadas electorales.

"Como es tradición en cada domingo de elecciones, comenzamos la jornada compartiendo un café en equipo. Invito a todos los mendocinos a participar ejerciendo nuestro derecho al voto. Cada voto cuenta, define rumbos, equilibra poderes y fortalece la democracia. Cuando participamos, el sistema mejora. Cuando nos desentendemos, otros deciden por nosotros", destacó Cornejo en sus redes sociales.

