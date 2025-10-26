Sergio Vallejos subrayó la transparencia y eficacia de la Boleta Única Papel

Haciendo uso de su derecho cívico, Sergio Vallejos, candidato a diputado nacional en primer término por el espacio Evolución Liberal emitió su voto en la Escuela Sangrado Corazón, en Rivadavia. Allí, destacó las bondades del nuevo sistema de votación que debuta en San Juan y gran parte de las provincias argentinas.
“El sistema de boleta única es rápido, es limpio. No hay afano de votos como antes. Creo que con esto Argentina se ha puesto en sintonía con otros países donde este sistema se viene usando hace muchos años”, destacó el candidato.
Además, señaló que, con esta nueva incorporación al sistema electoral, Argentina se pone en sintonía con otros países del mundo que cuentan con el mismo sistema, destacándolo como un avance significativo que aporta transparencia y eficacia.