domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Gastón Briozzo celebró la implementación del BUP: "El sistema es muy sencillo"

El candidato a diputado nacional en primer término por el espacio Ideas de la Libertad celebró el arribo de la Boleta Única Papel a los comicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gastón Briozzo, candidato a diputando nacional en primer término por el espacio Ideas de la Libertad emitió su voto destacando el nuevo sistema que debuta hoy en todo el país: la Boleta Única Papel.

“Hoy nos inauguramos los sanjuaninos con la boleta única. A simple vista se puede apreciar la gran diferencia de clima que se vive en las escuelas gracias a la rapidez y simpleza de este nuevo método”, destacó el candidato en sus redes sociales, compartiendo el momento del sufragio.

Además, agregó: “Clima positivo que también se aprecia en las autoridades de mesas ya que se erradico el nerviosismo y desconfianza al no haber boletas para cuidar o evitar todas esas mañas de la vieja política”.

Al finalizar el posteo, destacó: “Indudablemente este es el método a imitar para San Juan para las elecciones provinciales. Dejando atrás no solo la boleta individual de papel sino la nefasta ley de lemas”.

