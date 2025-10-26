domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos oficiales

Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

A las 18 horas finalizó la votación. El organismo confirmó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y sin incidentes en ninguna escuela de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El Tribunal Electoral de San Juan, integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz, brindó una conferencia de prensa para informar el avance de las legislativas 2025. Posteriormente, a las 18 horas, la cifra se actualizó alcanzado el 71%,

Lee además
el mileismo venceria a schiaretti en mano a mano en cordoba
Elecciones 2025 en el país

El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba
en mendoza afirman que hay un amplio triunfo de milei, con luis petri a la cabeza
Elecciones 2025 en el país

En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

A comparación de las elecciones de medio término anteriores, la participación cayó. En 2021 fue del 73,09%. Con respecto al balojate, la última a nivel nacional, también descendió. Para la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa concurrió un 77,41% del electorado.

Durante la mañana de este domingo, Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, lo que refleja una jornada tranquila y ordenada en toda la provincia. Cabe recordar que el diputado nacional José Peluc había denunciado irregularidades en dos escuelas de Caucete y una de Zonda, aunque el Tribunal no confirmó ningún inconveniente.

image

Además, las autoridades electorales informaron que los primeros resultados oficiales se podrán conocer recién a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas.

Temas
Seguí leyendo

El peronismo apuesta por un triunfo en provincia de Buenos Aires: en qué distritos se ven ganadores

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Votó el 66% del padrón en el país, el número más bajo de las legislativas desde 1983

El insólito descuido por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar

Sergio Vallejos subrayó la transparencia y eficacia de la Boleta Única Papel

Gastón Briozzo celebró la implementación del BUP: "El sistema es muy sencillo"

Yolanda Agüero: "Muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza"

Formosa: un enfrentamiento entre oficialistas y opositores opacó la jornada electoral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo