Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

El Tribunal Electoral de San Juan, integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz, brindó una conferencia de prensa para informar el avance de las legislativas 2025 . Posteriormente, a las 18 horas, la cifra se actualizó alcanzado el 71%,

Elecciones 2025 en el país En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

Elecciones 2025 en el país El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba

A comparación de las elecciones de medio término anteriores, la participación cayó. En 2021 fue del 73,09%. Con respecto al balojate, la última a nivel nacional, también descendió. Para la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa concurrió un 77,41% del electorado.

Durante la mañana de este domingo, Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, lo que refleja una jornada tranquila y ordenada en toda la provincia. Cabe recordar que el diputado nacional José Peluc había denunciado irregularidades en dos escuelas de Caucete y una de Zonda, aunque el Tribunal no confirmó ningún inconveniente.

image

Además, las autoridades electorales informaron que los primeros resultados oficiales se podrán conocer recién a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas.