Yolanda Agüero: "Muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza"

Hasta la escuela Candelaria Godoy llegó la candidata a diputada nacional en primer término por el Partido Libertario, Yolanda Agüero, quien emitió su voto e invitó a los ciudadanos a concurrir a las urnas para ejercer el derecho cívico.

En contacto con los medios presentes, llamó a revisar con atención las boletas ya que según aseguró “muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza”, haciendo mención a su espacio y al encabezado por el candidato Abel Chiconi.

Además, destacó “el valor de poder elegir” y calificó el momento como “único y valioso”.

