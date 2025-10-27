lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Euforia en LLA

Bullrich convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

Tras su contundente victoria en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad dio una conferencia de prensa en la puerta de su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en la mañana de este lunes con los medios desde la puerta de su casa tras el contundente triunfo electoral que le dio más del 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires y le otorgó una banca en el Senado desde el 10 de diciembre. Allí, con una sonrisa imborrable y los gritos de apoyo de los vecinos de Palermo de fondo, se refirió al futuro del Gobierno nacional, los proyectos que defenderá en el Congreso, posibles acuerdos con sectores opositores y qué pasará con el Gabinete.

Lee además
El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"
tras la victoria, milei aseguro que se tomara algo de tiempo para definir los nuevos nombres del gabinete
Post elecciones

Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará "algo de tiempo" para definir los nuevos nombres del Gabinete

"Vamos encaminados a hablar con aquellos que quieren reformar el país, no con aquellos que quieren volver al pasado", indicó Bullrich en conferencia de prensa y, consultada por el diálogo que establecerá el Gobierno nacional con las provincias, dijo: "Vamos a buscar a todos aquellos gobernadores que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo. Vamos a hablar con todos los demás, algunos de Provincias Unidas, otros del viejo Juntos por el Cambio".

De esta manera, la ministra se expresó en la misma línea que el Presidente y cortó en seco las declaraciones que dio ayer el gobernador Axel Kicillof, que luego de votar invitó a Milei al diálogo. "Kicillof nos puso palos en la rueda, nos votó todas las leyes en contra, inclusive las leyes penales, teniendo una provincia con problemas grandes de inseguridad", marcó Bullrich.

Por otro lado, no descartó mantener conversaciones con Mauricio Macri, aunque evitó mencionarlo: "Con el presidente del PRO trabajamos juntos en la elección", señaló.

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Cómo les fue a los caciques del orreguismo en sus tierras

Cristian Andino, tras el triunfo: "Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan voto: con los tres diputados nacionales electos, asi fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones