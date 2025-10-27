Bullrich convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en la mañana de este lunes con los medios desde la puerta de su casa tras el contundente triunfo electoral que le dio más del 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires y le otorgó una banca en el Senado desde el 10 de diciembre. Allí, con una sonrisa imborrable y los gritos de apoyo de los vecinos de Palermo de fondo, se refirió al futuro del Gobierno nacional, los proyectos que defenderá en el Congreso, posibles acuerdos con sectores opositores y qué pasará con el Gabinete.

"Vamos encaminados a hablar con aquellos que quieren reformar el país, no con aquellos que quieren volver al pasado", indicó Bullrich en conferencia de prensa y, consultada por el diálogo que establecerá el Gobierno nacional con las provincias, dijo: "Vamos a buscar a todos aquellos gobernadores que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo. Vamos a hablar con todos los demás, algunos de Provincias Unidas, otros del viejo Juntos por el Cambio".

De esta manera, la ministra se expresó en la misma línea que el Presidente y cortó en seco las declaraciones que dio ayer el gobernador Axel Kicillof, que luego de votar invitó a Milei al diálogo. "Kicillof nos puso palos en la rueda, nos votó todas las leyes en contra, inclusive las leyes penales, teniendo una provincia con problemas grandes de inseguridad", marcó Bullrich.

Por otro lado, no descartó mantener conversaciones con Mauricio Macri, aunque evitó mencionarlo: "Con el presidente del PRO trabajamos juntos en la elección", señaló.

FUENTE: Clarín