miércoles 5 de noviembre 2025

En Entre Ríos

De la alegría al horror: lo echaron por 'colado' en un festejo de una jubilación y mató al agasajado

Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, celebraba su retiro. En medio de la celebración, discutió con el pariente de uno de los invitados, que lo mató a sangre fría en frente de los presentes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lugar del asesinato del jubilado (Gentileza El Doce TV).

En medio del festejo por su jubilación, un hombre de 63 años fue asesinado de un escopetazo efectuado por el pariente de uno de los invitados de la celebración familiar que se llevaba a cabo en el paraje Las Mercedes, en el departamento entrerriano de Gualeguaychú.

Un video que se viralizó en redes sociales durante las últimas horas, muestra el momento en que el homicida cometió el ataque fatal en contra de la víctima, identificada como Raúl Alfredo Scherer.

En las imágenes, se observa como los invitados intentar frenar la agresión, incluso con fierrazos en la cabeza del asesino.

El autor del crimen, llamado Hernán Ezequiel Morales, tiene 29 años, y permanece internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario, a la espera de ser formalmente imputado por la fiscal Emilce Rivollier.

El detenido llegó al hogar de la víctima, donde se hacía el festejo ante 200 personas, ya que también se celebraba el cumpleaños del nieto de Scherer; acompañado por sus parientes, quienes sí habían sido invitados a la celebración.

El invitado colado tuvo un entredicho con su ex pareja y la víctima primero le pidió calma y luego lo echó del lugar para continuar con la celebración.

Fue entonces que Morales se dirigió a un establecimiento rural de su padrastro, que queda a un kilómetro de donde se desarrollaba la fiesta, de donde tomó dos armas de fuego, entre ellas, una escopeta, y regresó.

El jubilado forcejeó con el asesino, pero este lo baleó en la ingle y escapó del lugar, mientras era golpeado por los asistentes a la fiesta que terminó en tragedia.

Scherer fue asistido por sus familiares, y terminó en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció por un shock hipovolémico hemorrágico.

El agresor quedó detenido luego de haber sido custodiado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos y, aunque continúan las investigaciones, podría ser imputado por “homicidio agravado”.

En diálogo con el Diario Uno, Alfio Gette, abogado de la familia de Scherer, explicó: “El asesino es alguien que no estaba invitado, es un hijo de un invitado”. Y describió que Morales había pedido permiso para asistir porque se encontraba de visita en la zona.

El abogado también dio un detalle sobre una de las últimas escenas del video: “Se ve claramente que quien lo agrede con un fierro es el propio padrastro, que le ocasiona un corte y tiene una lesión en la cabeza”.

FUENTE: Crónica

