martes 4 de noviembre 2025

Violencia digital

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en edificios escolares

La plataforma de videojuegos Roblox fue bloqueada tras la denuncia de un caso de grooming.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ro

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes, que desde el 31 de octubre se bloqueó el acceso a la plataforma Roblox, en todas las redes escolares dependientes del sistema educativo porteño.

Roblox, el popular juego que fue usado en un caso de grooming.
Según se informó, la medida fue de carácter preventivo, luego de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar, lo que encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro del entorno educativo.

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que permite crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. El juego está claramente orientado a un público infantil. Sin embargo, investigaciones y reportes recientes han alertado sobre riesgos vinculados al contacto con desconocidos, la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Dos años atrás en redes sociales se hizo viral una Copa Libertadores en Roblox, que le dio una mayor fama a nivel nacional.

En este contexto, la Gerencia de Educación Digital, dependiente del Ministerio de Educación, resolvió bloquear preventivamente el acceso a Roblox desde las redes escolares con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad y reforzar la seguridad digital en todos los niveles educativos.

Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana, expresó Mercedes Miguel, ministra de Educación.

Un marco más amplio: prevención de la ludopatía y el juego online infantil

Esta acción se suma a un plan integral de la Ciudad para proteger a niños y adolescentes del acceso a contenidos digitales perjudiciales, que ya incluyó el bloqueo de más de 1.000 sitios web de apuestas ilegales y juegos en línea desde las redes escolares y espacios públicos, en coordinación con la Agencia Gubernamental de Control y el Ente Regulador de Juego.

Estas medidas buscan prevenir la ludopatía infantil, el uso compulsivo de plataformas con sistemas de recompensa, y la exposición a entornos virtuales con riesgo de manipulación o contacto con desconocidos.

Así como bloqueamos plataformas de apuestas, avanzamos ahora con Roblox para resguardar a los chicos también frente al grooming y otros riesgos digitales”, señaló Victoria Ezcurra, gerenta de Educación Digital del Ministerio.

Con información de Ámbito

Captura de video del momento de la agresión.
Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
Imagen ilustrativa
Una de las máquinas robadas.
Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan
Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa
Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada
