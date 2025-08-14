jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligro virtual

Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

La investigación por grooming comenzó por la denuncia de los padres de un chico de 9 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Roblox, el popular juego que fue usado en un caso de grooming.

Roblox, el popular juego que fue usado en un caso de grooming.

Una investigación que comenzó en la provincia de Buenos Aires y que contó con el trabajo de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de un hombre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, acusado de grooming. El detenido usaba Roblox para captar chicos y les pedía fotos íntimas a cambio de monedas para el videojuego.

Lee además
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en otros tiempos.
Tribunales

La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio en la causa por violencia de género
el significado de encender un sahumerio de rosas los dias jueves
Astrología

El significado de encender un sahumerio de rosas los días jueves

El caso se inició con la denuncia de una familia de la provincia de Buenos Aires, cuyos padres informaron que su hijo, de 9 años, había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del Dr. Daniel Ichazo, ordenó la investigación y delegó tareas de análisis y rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Rápidamente, los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio y con la cooperación de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. La Policía de la Ciudad, en tanto, detuvo al hombre imputado por el delito de grooming.

Además, personal especializado de la Policía efectuó un procedimiento de “triage” forense, que permitió confirmar la presencia del material denunciado, informó la fuerza.

Este caso se conoce días después de que otro hombre fuera condenado a 18 años de prisión por al menos 12 casos de grooming en la provincia de Salta. El hombre señalado manejaba una red de acoso y explotación infantil. Usaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram y Telegram para establecer contacto con los menores, a quienes manipulaba para que le enviaran imágenes y videos de contenido sexual.

El detenido ofrecía dinero: tres mil pesos por foto y cinco mil por video. Además, las cifras subían si los chicos y chicas accedían a encuentros íntimos personales. Les ofrecía entre 30 y 40 mil pesos por encontrarse cara a cara en una conocida galería, denunció una de las madres de los chicos involucrados. De todas formas, ningún encuentro pudo ser comprobado.

El Tribunal de Juicio del distrito Centro, en Salta, le dictó finalmente una sentencia de 18 años de prisión efectiva. Le imputaron además 6 delitos relacionados con la promoción de la corrupción de menores y otros 6 de prostitución agravada. Además el condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico.

Consejos para padres y chicos

Tras la detención del sospechoso en Cipolletti, desde la Policía de la Ciudad difundió este jueves una serie de recomendaciones elaboradas por la División de Innovación en Investigaciones Tecnológicas:

  • Supervisar la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes, fomentando el diálogo sobre el uso seguro de internet y redes sociales.
  • No compartir datos personales, imágenes o información privada con desconocidos.
  • Desconfiar de ofrecimientos de monedas virtuales u otros beneficios a cambio de material íntimo.
  • Utilizar las herramientas de seguridad y denuncia que ofrecen las plataformas.
  • Ante cualquier situación sospechosa, se debe conservar la evidencia y realizar la denuncia de inmediato al 911.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Un youtuber argentino, muy complicado en la estafa Libra

Otro hito científico del Garrahan: separaron a dos siamesas santafesinas

La estremecedora carta que dejó el hombre que mató a sus hijos en Misiones

El Gobierno nacional dejará de hacer controles de calidad sobre juguetes, anteojos de sol y otros productos

Cristina Kirchner y los condenados de Vialidad no pagaron los US$500 millones: ¿arranca la ejecución de bienes?

Masacró a su familia y se suicidó: los detalles del escalofriante crimen que conmociona a Misiones

Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia santaria

El que no corre, vuela: cayó una azafata por contrabando de joyas, celulares y más de 100 mil dólares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el significado de encender un sahumerio de rosas los dias jueves
Astrología

El significado de encender un sahumerio de rosas los días jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan