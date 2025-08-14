Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

Una investigación que comenzó en la provincia de Buenos Aires y que contó con el trabajo de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de un hombre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, acusado de grooming. El detenido usaba Roblox para captar chicos y les pedía fotos íntimas a cambio de monedas para el videojuego.

El caso se inició con la denuncia de una familia de la provincia de Buenos Aires, cuyos padres informaron que su hijo, de 9 años, había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual .

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del Dr. Daniel Ichazo, ordenó la investigación y delegó tareas de análisis y rastreo digital a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Rápidamente, los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio y con la cooperación de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. La Policía de la Ciudad, en tanto, detuvo al hombre imputado por el delito de grooming.

Además, personal especializado de la Policía efectuó un procedimiento de “triage” forense, que permitió confirmar la presencia del material denunciado, informó la fuerza.

Este caso se conoce días después de que otro hombre fuera condenado a 18 años de prisión por al menos 12 casos de grooming en la provincia de Salta. El hombre señalado manejaba una red de acoso y explotación infantil. Usaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram y Telegram para establecer contacto con los menores, a quienes manipulaba para que le enviaran imágenes y videos de contenido sexual.

El detenido ofrecía dinero: tres mil pesos por foto y cinco mil por video. Además, las cifras subían si los chicos y chicas accedían a encuentros íntimos personales. Les ofrecía entre 30 y 40 mil pesos por encontrarse cara a cara en una conocida galería, denunció una de las madres de los chicos involucrados. De todas formas, ningún encuentro pudo ser comprobado.

El Tribunal de Juicio del distrito Centro, en Salta, le dictó finalmente una sentencia de 18 años de prisión efectiva. Le imputaron además 6 delitos relacionados con la promoción de la corrupción de menores y otros 6 de prostitución agravada. Además el condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico.

Consejos para padres y chicos

Tras la detención del sospechoso en Cipolletti, desde la Policía de la Ciudad difundió este jueves una serie de recomendaciones elaboradas por la División de Innovación en Investigaciones Tecnológicas:

Supervisar la actividad en línea de niñas, niños y adolescentes, fomentando el diálogo sobre el uso seguro de internet y redes sociales.

No compartir datos personales, imágenes o información privada con desconocidos.

Desconfiar de ofrecimientos de monedas virtuales u otros beneficios a cambio de material íntimo.

Utilizar las herramientas de seguridad y denuncia que ofrecen las plataformas.

Ante cualquier situación sospechosa, se debe conservar la evidencia y realizar la denuncia de inmediato al 911.

FUENTE: Clarín