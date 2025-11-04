Violencia en un colegio: una mujer entró y golpeó a cadenazos a una alumna que se había peleado con su hija

Una supuesta pelea entre adolescentes en una parada de colectivo originó en los últimos días un hecho de extrema violencia en Junín durante el cual una madre irrumpió en un colegio secundario y golpeó con una cadena a una menor de edad .

La mujer ingresó a la escuela secundaria n.º 16 de Junín con el objetivo de golpear a una adolescente que había participado de una discusión con su hija días atrás. Según reconstruyeron los testigos, la víctima llegó al colegio entre las 7:40 y las 8 de la mañana, cuando una compañera le avisó que había una mujer que la estaba buscando para pegarle .

En ese mismo momento, esta madre ingresó al grito de "¿qué problema tenés con mi hija?", y comenzó a pegarle, mientras la adolescente intentaba defenderse de los golpes en la cabeza, brazos y piernas.

“Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, gritaba la mujer. Momentos después, la hija de la agresora ingresó al aula y le alcanzó a su madre una cadena, con la que su madre continuó pegándole a la menor de edad en la cabeza.

Según se ve en un video tomado con un celular a escondidas y lo que contaron algunos alumnos, la maestra logró separarlas y le pidió a la mujer que se retirara del establecimiento educativo. Sin embargo, no quiso llamar a una ambulancia.

La víctima logró comunicarse con su madre a través del teléfono celular de una compañera y fue su familia la que finalmente solicitó asistencia médica de emergencia, dado que, según reportaron, los directivos del colegio no se encontraban presentes y los docentes no quisieron hacer el llamado.

Al revisarla, el personal del SAME decidió trasladar a la víctima junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para hacer controles. Ya le realizaron las primeras curaciones para las heridas que tenía en el cuero cabelludo por los cadenazos y le permitieron regresar a su casa, pero siguen controlando su estado para constatar la evolución del cuadro.

La familia de la víctima radicó la denuncia en la comisaría local y solicitó una medida cautelar para proteger la integridad física de la menor. La agresión quedó registrada por testigos presenciales del hecho y se cree que esas imágenes ya estarían en poder de la justicia.

De acuerdo con lo que informó el sitio Semanario.com.ar, el conflicto se habría originado en una parada de colectivos cercana al colegio por una discusión entre dos alumnas de distintos cursos.

Se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

FUENTE: Clarín