martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Violencia en un colegio: una mujer entró y golpeó a cadenazos a una alumna que se había peleado con su hija

El violento ataque quedó registrado por los celulares de algunos compañeros. La víctima tiene 14 años y denuncian que los docentes no querían llamar a una ambulancia tras la agresión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de video del momento de la agresión.

Captura de video del momento de la agresión.

Una supuesta pelea entre adolescentes en una parada de colectivo originó en los últimos días un hecho de extrema violencia en Junín durante el cual una madre irrumpió en un colegio secundario y golpeó con una cadena a una menor de edad.

Lee además
tras un desempate, el mileismo obtuvo dictamen de mayoria para el presupuesto 2026
Congreso

Tras un desempate, el mileísmo obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026
Pablo Laurta, el asesino del remisero.
Investigación

Confirman que Pablo Laurta asesinó al remisero Martín Palacio en Entre Ríos: el hallazgo clave que lo reveló

La mujer ingresó a la escuela secundaria n.º 16 de Junín con el objetivo de golpear a una adolescente que había participado de una discusión con su hija días atrás. Según reconstruyeron los testigos, la víctima llegó al colegio entre las 7:40 y las 8 de la mañana, cuando una compañera le avisó que había una mujer que la estaba buscando para pegarle.

En ese mismo momento, esta madre ingresó al grito de "¿qué problema tenés con mi hija?", y comenzó a pegarle, mientras la adolescente intentaba defenderse de los golpes en la cabeza, brazos y piernas.

Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, gritaba la mujer. Momentos después, la hija de la agresora ingresó al aula y le alcanzó a su madre una cadena, con la que su madre continuó pegándole a la menor de edad en la cabeza.

Según se ve en un video tomado con un celular a escondidas y lo que contaron algunos alumnos, la maestra logró separarlas y le pidió a la mujer que se retirara del establecimiento educativo. Sin embargo, no quiso llamar a una ambulancia.

La víctima logró comunicarse con su madre a través del teléfono celular de una compañera y fue su familia la que finalmente solicitó asistencia médica de emergencia, dado que, según reportaron, los directivos del colegio no se encontraban presentes y los docentes no quisieron hacer el llamado.

Al revisarla, el personal del SAME decidió trasladar a la víctima junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para hacer controles. Ya le realizaron las primeras curaciones para las heridas que tenía en el cuero cabelludo por los cadenazos y le permitieron regresar a su casa, pero siguen controlando su estado para constatar la evolución del cuadro.

La familia de la víctima radicó la denuncia en la comisaría local y solicitó una medida cautelar para proteger la integridad física de la menor. La agresión quedó registrada por testigos presenciales del hecho y se cree que esas imágenes ya estarían en poder de la justicia.

De acuerdo con lo que informó el sitio Semanario.com.ar, el conflicto se habría originado en una parada de colectivos cercana al colegio por una discusión entre dos alumnas de distintos cursos.

Se desconoce qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren a ese establecimiento.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Investigan por lavado de dinero a un financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia

La ANMAT prohibió 18 suplementos dietarios: cuáles son y por qué pueden ser peligrosos para la salud

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: perturbadora declaración de su madre

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Los escabrosos detalles de la autopsia de Diana, la nena de 9 años asesinada por su mamá

Pelea mortal: asesinó a su vecino al cortarle el cuello con el filo de una botella

El doble "paisano" de Javier Milei que la rompe en TikTok: quién es y por qué es furor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Maximiliano Vallejo y Claudio Chiqui Tapia, el jefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En la Justicia

Investigan por lavado de dinero a un financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar
Justicia

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Te Puede Interesar

La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel
Judiciales

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús
A todo o nada, Verdinegro

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús

Ibarra y su análisis sobre el presente del peronismo sanjuanino: Se llevó los tres puntos, pero el mapa político hoy está dividido en tres video
Paren las Rotativas

Ibarra y su análisis sobre el presente del peronismo sanjuanino: "Se llevó los tres puntos, pero el mapa político hoy está dividido en tres"

La paritaria docente se retomará este viernes en San Juan para discutir aumentos de noviembre y diciembre.
Sueldos y otros temas

En San Juan, en su antesala, la paritaria docente se pone caliente