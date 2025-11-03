lunes 3 de noviembre 2025

Justicia

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Desde la cárcel, Eliana “Barby Queen” Maciel utiliza las redes sociales para hostigar a la familia de la víctima de su brutal crimen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A menos de dos meses de recibir una condena de 14 años de prisión por el brutal crimen de Santiago Alcócer, Eliana Maciel, también conocida como “Barby Queen”, volvió a estar en el centro de la polémica. Desde la cárcel, la mujer fue denunciada por enviar amenazas e insultos a la familia del joven asesinado en Lomas de Zamora.

Según la denuncia presentada por los familiares de la víctima, Maciel usó las redes sociales para hostigar a la madre y a la hermana de Santiago.

“Hola, gorda p… Estoy drogada. Yo mandé a matar a tu hijo. Te lo confirmo, gila. Denunciame”, escribió a través de Facebook, junto con un número de teléfono que, según los denunciantes, le pertenece.

image

Por su parte, la hermana de Santiago, Micaela Alcócer, confirmó que ella también recibió mensajes intimidatorios. “Te voy a mandar a Nahuel a que te haga m…”, le escribió Maciel, en tono burlón y desafiante.

Redes sociales desde la cárcel: provocación y seguidores

A pesar de estar presa, “Barby Queen” mantiene una actividad constante en sus redes. En su cuenta de Facebook, compartió una captura de una nota periodística sobre el juicio en su contra y sumó el comentario: “Jajajajaja qué risa que me da esta gente”.

En otro posteo, prometió a sus seguidores: “Les dejo mi TikTok nuevo. Muy pronto componiendo desde adentro”. Su popularidad creció incluso tras la condena, y la familia de la víctima denunció que Maciel se burla abiertamente en redes sociales, a las que accede sin restricciones.

image

En su perfil, la condenada se define como “privada de la libertad” y asegura haber pasado de “modelo a bandida”.

El crimen de Santiago Alcócer en Parque Barón

El brutal asesinato de Santiago Alcócer ocurrió en la madrugada del 16 de abril de 2023, en una casa de Bernardo O’Higgins al 800, en la localidad de Parque Barón.

image

El joven fue asesinado a puñaladas, descuartizado y su cuerpo apareció carbonizado en un basural, según reconstruyeron los investigadores.

Por el hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora condenó a Maciel hace apenas dos meses. Sin embargo, su pareja y principal acusado, Sebastián “Melli” Saudan, todavía no fue juzgado.

Según la investigación, el móvil del homicidio fue una brutal pelea entre la víctima y Saudan, quien estaba acompañado por Maciel la noche del crimen.

Micaela Alcócer, hermana de Santiago, cuestionó en una entrevista con Política del Sur: “Se burla en redes sociales”, mientras la familia sigue esperando que la Justicia avance con el juicio a Saudan, apodado “Melli”, quien habría participado activamente en el crimen.

