lunes 27 de octubre 2025

Conmoción

Impacto en el mundo motor: una joven promesa que soñaba con llegar la F1 confesó que asesinó a su padre

Antolín González, piloto español que salió subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship, se declaró culpable de matar a su progenitor, aunque aseguró que fue en defensa propia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El joven Antolín González, rodeado de los integrantes de uno de los equipos en los que compitió.

El joven Antolín González, rodeado de los integrantes de uno de los equipos en los que compitió.

El automovilismo español quedó conmocionado por la investigación sobre el homicidio de Antolín González, expiloto que se consagró subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship 2018 y que soñaba con seguir escalando peldaños hasta llegar a la Fórmula 1. El joven de 23 años permanece en prisión provisional desde el 5 de julio y admitió haber matado a su padre de una puñalada en el cuello durante una discusión familiar en la nave industrial de la empresa familiar, según su reciente declaración ante el juzgado de Instrucción número dos de Aranda de Duero.

La reconstrucción de los hechos, según la versión ofrecida por Antolín González ante el juez, sitúa el origen del enfrentamiento en una acalorada disputa verbal entre padre e hijo. Según informaron medios locales con El País y La Sexta, el acusado insistió en que fue su progenitor, de 56 años, quien primero empuñó el arma blanca, un machete de entre 10 y 15 centímetros de hoja, y lo amenazó. Durante el forcejeo que siguió, el joven afirmó que la puñalada mortal se produjo de manera accidental. “Forcejeamos y accidentalmente le apuñalé en el cuello”, declaró el expiloto español en sede judicial.

Tras el suceso, que sucedió en la empresa familiar dedicada a la venta de aceitunas y encurtidos, situada en un polígono de la localidad burgalesa, Antolín González abandonó el lugar y arrojó el cuchillo al río Arandilla, según reconoció e informaron portales españoles. Posteriormente, fue detenido en la pedanía de Sinovas sin oponer resistencia, tal como informó la subdelegación del Gobierno en Burgos. Desde entonces, permaneció en prisión provisional a la espera del veredicto final del juicio.

El historial de Antolín González revela que abandonó tanto el automovilismo como sus estudios hace cinco años para dedicarse al cuidado de su madre y colaborar en el negocio familiar, con el objetivo de evitar que ella quedara sola y desprotegida. No obstante, el joven tenía la atención del deporte motor español. Tras destacarse en categorías inferiores de karting, se consagró subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship 2018. Es más, en el mundo del deporte motor en España, algunos llegaron a comparar al jóven pilotos con el dos veces campeón de la Máxima Fernando Alonso.

En sus redes sociales personales, el mismo español resguarda los recuerdos de su paso por el automovilismo y sus notables resultados en la categoría asiática. En dicha temporada, consiguió una victoria en el marco de la primera jornada del Campeonato, en el Circuito Internacional de Zhuhai. Además, se subió al podio en cuatro oportunidades, producto de tres segundos puestos y un tercer lugar, y se quedó con la vuelta más rápida de la carrera en dos oportunidades.

La investigación policial ha centrado parte de sus esfuerzos en la localización del arma homicida, considerada clave para esclarecer las circunstancias del crimen. Aunque la mochila que portaba el acusado fue hallada en las zarzas cercanas al río Bañuelos, el cuchillo aún no fue recuperado. Los investigadores señalaron que solo se han encontrado huellas del padre en la funda del machete, propiedad de la empresa familiar, y no se pudo determinar si el arma estaba desenfundada en el momento del ataque. Este detalle podría resultar determinante para comprender lo sucedido.

La ausencia de testigos y de grabaciones de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos dificultó la reconstrucción precisa del crimen. Además, la falta de datos de geolocalización del teléfono móvil del acusado generó dudas entre los investigadores. Antolín González explicó que dejó su móvil en el gimnasio, situado a cinco kilómetros de la nave industrial, una circunstancia que suscitó escepticismo, dado que consideran poco habitual que un joven se desplace sin su dispositivo sin advertirlo.

Según informan los medios locales, la defensa del ex piloto sostiene que la muerte de su padre fue un accidente y que el joven actuó bajo una fuerte presión psicológica. Argumentan que los padres de González se habían divorciado recientemente y que la madre había presentado dos denuncias por malos tratos contra el padre. La familia manifestó públicamente su apoyo al acusado y no existe acusación particular en el proceso.

FUENTE: Infobae

