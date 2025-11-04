Investigan por lavado de dinero a un financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia

Una investigación conjunta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) derivó en una causa judicial por presunto lavado de dinero que involucra a Maximiliano Ariel Vallejo, presidente del grupo Sur Finanzas, figura conocida en el ámbito del fútbol argentino y con estrechos lazos con el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia. Según trascendió, los investigadores detectaron una maniobra financiera millonaria a través de empresas presuntamente vinculadas a Vallejo, con transferencias por más de $6000 millones sin respaldo económico comprobable.

El expediente, cuyos detalles fueron difundidos por el diario La Nación, se centra en la firma Construcciones TAR, creada en agosto de 2022 por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso, quienes habrían actuado como testaferros. Según la Procelac, la empresa recibió entre septiembre de 2022 y julio de 2023 más de $6000 millones en tres cuentas bancarias del Banco Santander y del BBVA. Los movimientos provenían de cheques de terceros, transferencias y depósitos en efectivo.

Los montos no se corresponden con la capacidad operativa ni con la facturación declarada de la constructora, que apenas superó los $200 millones en ese período. La Fiscalía destacó una diferencia superior a $4.100 millones en ingresos no documentados. Además, la firma no tenía empleados registrados, bienes declarados ni oficinas comerciales en el domicilio inscripto en la Ciudad de Buenos Aires.

Parte de esos fondos, según la investigación, fue derivada a casas de cambio, clubes de fútbol, empresas agrícolas, droguerías y sociedades recientemente creadas. En ese entramado aparecen Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, que recibieron de Construcciones TAR $180 millones y $65 millones, respectivamente. En esta última, figura Maximiliano Vallejo como uno de los accionistas, junto a Graciela Vallejo y Silvia Torrado, de acuerdo con registros del Banco Central citados por La Nación.

Centro de Inversiones Concordia fue adquirida por la familia Vallejo en 2020 y operó en la localidad bonaerense de Adrogué. En paralelo, su otra empresa, Sur Finanzas, expandió sus operaciones durante la pandemia y hoy cuenta con más de 20 sucursales, 150 empleados y servicios que van desde préstamos personales hasta cambio de divisas y cajas de seguridad.

El fiscal Emilio Guerberoff, a cargo del caso en el fuero Penal Económico, solicitó informes al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval para rastrear la ruta del dinero y determinar la participación de cada empresa y persona involucrada.

Los lazos con el fútbol y Tapia

Vallejo construyó en pocos años una estrecha relación con el mundo del fútbol. Su firma Sur Finanzas fue patrocinadora principal de la Liga Profesional en 2024, además de auspiciar a la Selección Argentina y a varios clubes de Primera y del ascenso, entre ellos Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley.

El empresario mantiene además un vínculo personal y comercial con Claudio “Chiqui” Tapia. En redes sociales, Vallejo publicó fotografías junto a Tapia en eventos de la AFA y en su propia oficina, además de mensajes de apoyo al dirigente. Sur Finanzas también participó de campañas comerciales junto a la Asociación del Fútbol Argentino, ofreciendo beneficios para la compra de entradas de la Selección.

Al mismo tiempo, el empresario es ferviente hincha de Racing Club y firmó en 2023 un contrato de patrocinio con la institución por una inversión inicial de un millón de dólares, durante la gestión de Víctor Blanco. El acuerdo fue extendido hasta 2026 bajo la actual dirigencia de Diego Milito. Sin embargo, fuentes del club citadas por La Nación señalaron que existen demoras en los pagos y que otros proyectos quedaron suspendidos tras conocerse la investigación judicial.

El empresario también expresó su intención de incursionar en política en el partido de Lomas de Zamora, aunque no registra militancia activa. Su entorno afirma que se ha limitado a realizar donaciones a instituciones locales y colaboraciones con fuerzas de seguridad.

Avance judicial

Por ahora, la causa por lavado de dinero continúa en etapa de investigación. El fiscal Guerberoff trabaja en la recolección de información bancaria y societaria para determinar la procedencia de los fondos y la posible vinculación con Sur Finanzas y otras firmas. Hasta el momento, Vallejo no prestó declaración y un allegado aseguró a La Nación que “no conoce la denuncia en su contra”.

De confirmarse las sospechas, la maniobra habría involucrado una red de empresas pantalla y transferencias injustificadas por montos multimillonarios, con posibles ramificaciones en el ámbito financiero y deportivo. Por ahora, el ascendente empresario que se definía como “la billetera del fútbol argentino” permanece bajo la lupa de la Justicia.

*Con información de La Nación