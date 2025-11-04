martes 4 de noviembre 2025

¡Cuidado!

La ANMAT prohibió 18 suplementos dietarios: cuáles son y por qué pueden ser peligrosos para la salud

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y afecta a productos de la firma Grupo Bio Fit SRL.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de 18 suplementos dietarios.

Los suplementos fueron producidos por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en la localidad santafesina de Granadero Baigorria. El organismo detectó falsificación de registros y falta de habilitación sanitaria.

Falsos registros y productos apócrifos

La disposición 8186/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, surge tras una investigación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL). El organismo detectó que el establecimiento no tenía habilitación municipal, carecía de director técnico y no podía acreditar la trazabilidad de los productos que elaboraba.

Según la ANMAT, los suplementos presentaban números de registro de productos alimenticios (RNPA) vencidos y un número de establecimiento (RNE) dado de baja, lo que los convierte en productos apócrifos. Por esa razón, el organismo dispuso el retiro nacional y la prohibición total de su venta, incluso en plataformas online.

Entre los productos alcanzados se encuentran suplementos a base de cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, cartílago de tiburón, ginkgo biloba, ajo, café verde, creatina y aceite de pescado, entre otros.

Prohibición en todo el país y venta online

La medida establece que ninguno de los productos identificados podrá comercializarse, transportarse ni exhibirse en el territorio nacional, cualquiera sea su presentación, lote o fecha de vencimiento.

Además, la ANMAT recordó que cualquier producto que en su rótulo indique el RNE N° 21-114776 o los RNPA asociados se considera falsamente rotulado y de venta prohibida.

El expediente N° EX-2025-60058299 fue impulsado tras un procedimiento de vigilancia alimentaria federal (SIFeGA), y derivó en la alerta sanitaria nacional emitida por ASSAL.

