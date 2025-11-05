miércoles 5 de noviembre 2025

Narcotráfico

Video: así se estrelló en Salta una avioneta que llevaba más de 130 kilos de cocaína

La aeronave tenía matrícula boliviana y sus ocupantes desaparecieron luego del impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una avioneta que transportaba más de 130 kilos de cocaína se estrelló en la zona del paraje San Felipe, en Salta. Sus ocupantes desaparecieron luego del impacto contra el suelo.

El brutal accidente ocurrió el martes por la tarde y quedó grabado por un vecino del lugar, en las inmediaciones de Almirante Brown y de la localidad de Horcones. Se trata de una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta.

En el video se ve el momento en que la avioneta comenzó a perder altura y cayó repentinamente detrás de unos arbustos. En esa primera imagen no se logra ver si el piloto llegó a hacer un aterrizaje forzoso.

Otra secuencia filmada por los mismos vecinos muestra a la aeronave prendida fuego y partida a la mitad, lo que da cuenta de que impactó brutalmente contra el suelo. Sin embargo, en ninguno de los tres videos se ve que haya personas heridas.

Gendarmería Nacional y personal de Drogas Peligrosas de Metán, entre otras divisiones de la Policía de Salta, llegaron al lugar rápidamente y encontraron bultos con droga.

Los efectivos confirmaron que la avioneta tiene matrícula boliviana y que, entre los restos, se encontraron más de 130 kilos de cocaína.

También se confirmó que no hubo víctimas ni heridos, y que los ocupantes de la aeronave desaparecieron del lugar tras el siniestro. Todavía es materia de investigación cómo desaparecieron y si resultaron heridos.

Las primeras pericias indican que la avioneta sufrió un desperfecto mecánico, lo que hizo que el piloto perdiera el control y se precipitara contra el suelo. Finalmente, quedó incrustada contra el palo.

Según informaron algunos medios salteños, la avioneta tenía como posible destino una pista ubicada cerca del lugar donde finalmente impactó, y ya estaba siendo aguardada por dos vehículos.

A pesar del hermetismo que rodea el caso, medios locales informaron que cerca de la aeronave había un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional.

Una persona fue detenida luego del operativo, pero hasta el momento se desconoce cuál fue su rol dentro de la operación, que terminó con el brutal impacto de la avioneta. Tampoco trascendieron detalles sobre su identidad o su vínculo con la aeronave.

Mientras tanto, la zona se encuentra resguardada por fuerzas federales y provinciales, a la espera de pericias que permitan establecer la ruta de vuelo y si contaba o no con el correspondiente plan autorizado. La caída se produjo dentro de una finca privada en la zona de San Felipe.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá avanzar con la investigación para determinar los responsables y el posible destino de la carga.

