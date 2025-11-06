jueves 6 de noviembre 2025

Misterio

¿Doble femicidio? Hallan muertas en su casa a una madre y su hija

El macabro hallazgo fue realizado en virtud del llamado de una vecina al 911.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 74 años y su hija de 40 fueron encontradas sin vida este jueves dentro de su vivienda en el barrio porteño de Villa Luro. El hallazgo generó conmoción entre los vecinos y abrió una investigación judicial para determinar si se trató de un doble homicidio o una muerte accidental.

Todo comenzó al mediodía, cuando una vecina llamó al 911 preocupada porque hacía varios días que no veía a las mujeres. Ante la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron al domicilio, ubicado entre las calles Morón y Calderón.

Con la autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, los agentes ingresaron por la fuerza y se encontraron con una escena estremecedora: las dos mujeres estaban acostadas en una habitación, sin signos vitales y habrían mostrado heridas punzocortantes.

Según las primeras observaciones, en A24 informaron que la puerta de entrada no presentaba signos de violencia, lo que aumentó las dudas sobre las circunstancias de la muerte.

Qué se sabe hasta ahora

Personal de la Unidad Criminalística y del área de Investigaciones y Científica trabajó en el lugar para recolectar pruebas y determinar si hubo intervención de terceros.

La Justicia abrió una causa bajo la carátula “averiguación de homicidio”, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Las pericias forenses serán clave para establecer la data de muerte, las posibles causas y si existió intoxicación o asfixia.

Los vecinos, conmocionados por el operativo, señalaron que la madre y la hija eran muy reservadas y de bajo perfil, lo que hace aún más misterioso el caso.

En la escena, llegó personal de Investigaciones y Científicas para trabajar en las primeras pericias.

La investigación sigue abierta

Fuentes judiciales confirmaron que se esperan los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos. Mientras tanto, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y el registro de llamadas realizadas desde el domicilio en los últimos días.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, que busca determinar si las mujeres fueron víctimas de un hecho violento o si murieron por causas naturales en circunstancias confusas.

