viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gabinete

Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas

Así lo confirmó Luis Caputo, quien manifestó que Lew renunció a su cargo por “razones personales”.

Por Agencia NA
Federico Furiase

Federico Furiase

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew.

Lee además
consultoras no creen que la inflacion baje tanto como estima luis caputo
Estimación

Consultoras no creen que la inflación baje tanto como estima Luis Caputo
denunciaron penalmente a caputo por manipular los numeros del indec
Justicia

Denunciaron penalmente a Caputo por "manipular" los números del INDEC

Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar a Finanzas fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

image

"Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central (BCRA). Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.

Temas
Seguí leyendo

El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

Milei tras la aprobación del RIGI para Veladero: "Todo marcha acorde al plan"

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases

Confirmaron que habrá cambios en la Subjefatura de la Policía de San Juan y los ascensos se definirán en marzo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Te Puede Interesar

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Por Agencia NA
El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración
Nutrición escolar

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital