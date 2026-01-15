Chimbas: detuvieron a una mujer por el robo de un celular en un comercio

Un hecho de inseguridad se registró en el departamento Chimbas, donde una mujer de 33 años fue detenida acusada de sustraer un teléfono celular del interior de un comercio de la zona.

Según informaron fuentes policiales, la detenida fue identificada de apellido Pino Vega , mayor de edad, quien quedó registrada por las cámaras de seguridad del Mayorista Imperio , ubicado sobre calle Benavides , en el momento en que se apoderó de un celular Motorola G05, color rojo , perteneciente a un joven de 22 años .

Tras advertir la situación, la víctima decidió seguir a la mujer y logró interceptarla en la vía pública. Sin embargo, no pudo recuperar el teléfono, ya que la acusada lo había entregado a su novio, quien a su vez se lo pasó a otra persona que finalmente lo arrojó a un canal, haciendo imposible su recuperación.

Ante el llamado al 911, personal policial acudió al lugar y procedió a la detención de la mujer, quien quedó a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Emiliano Usin. En el caso interviene la U.A.T., mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.