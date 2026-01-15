Llenaron de elogios a una agente policial, tras la captura de dos delincuentes y un importante botín en Albardón

El intenso operativo policial que se desplegó el miércoles por la noche en Albardón no solo terminó con dos delincuentes detenidos y la recuperación de un importante botín , sino que además dejó una fuerte muestra de reconocimiento por parte de los vecinos hacia una agente de la Policía de San Juan.

Vecinos de la calle Nacional no dudaron en hacer público su reconocimiento hacia la agente Karen Molina, de la Comisaría 18° , a quien señalaron como una pieza clave en el procedimiento que permitió detener a los dos sospechosos, expresaron desde el portal InfoAlbardón. A través de mensajes en redes sociales, resaltaron la rapidez con la que actuó y el compromiso demostrado durante el operativo que terminó con la recuperación de todos los elementos robados.

“Los felicito por la rápida accionar de la Seccional 18, en especial a Karen Molina y sus compañeros que iban en el móvil junto con ella. Los felicito, Dios los bendiga grandemente”, fue uno de los mensajes que se viralizó tras conocerse el desenlace del procedimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 22 del miércoles, cuando una mujer de 34 años regresó a su domicilio y descubrió que una ventana trasera -que había dejado trabada con un mueble- había sido violentada. En pocos minutos constató el faltante de numerosos elementos, entre ellos un televisor Noblex, un parlante, tres pares de botines Topper, una cabina, un torno de uñas y diversos efectos personales.

Tras el aviso al 911, personal de la Comisaría 18° inició un patrullaje por la zona y, a los pocos minutos, detectó a dos hombres caminando con bolsas cargadas de objetos y un televisor. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron el botín en calle Rawson, a unos 100 metros de calle Nacional, y emprendieron una fuga a pie hacia una finca de Villa San Miguel.

Los efectivos los siguieron y lograron acorralarlos dentro del predio, donde finalmente fueron reducidos y detenidos. Los aprehendidos fueron identificados como Quiroga, de 32 años, domiciliado en el barrio El Cerro, y Montiveros, de 40, residente en Río San Juan, Alto de Sierra, Santa Lucía.

Durante el operativo se recuperaron electrodomésticos, una notebook Samsung, una cabina, un torno de uñas, zapatillas, termos, ropa, maquillaje, perfumería y otros objetos denunciados como sustraídos por la víctima.

Ambos sujetos quedaron vinculados al procedimiento especial de Flagrancia, con intervención de la UFI Flagrancia y del ayudante fiscal Gustavo Mendoza. El rápido accionar policial permitió recuperar la totalidad de los bienes robados y fue motivo de reconocimiento público para la agente Karen Molina y el resto del personal interviniente.