Inminente juicio

Muerte de Diego Andreoni: la defensa de Castro pidió su libertad, pero volvieron a extender la prisión preventiva para los dos acusados

La Justicia rechazó el pedido de libertad de uno de los imputados y prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva de los dos acusados por el homicidio de Diego Andreoni, en una causa que ya avanza hacia el juicio oral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-15 at 11.09.20 (1)

La causa que investiga la muerte de Diego Andreoni volvió a tener un capítulo clave este miércoles en Tribunales. En una nueva audiencia, la defensa de uno de los imputados solicitó la libertad o, en su defecto, la morigeración de la medida de coerción. Sin embargo, el juez resolvió prorrogar la prisión preventiva por cuatro meses más para Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, sindicados como el autor del disparo y su cómplice, respectivamente.

image
La prisión preventiva por cuatro meses más para Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez.

La prisión preventiva por cuatro meses más para Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez.

El planteo fue realizado por la abogada María Filomena Noriega, defensora de Castro Agüero, quien pidió su excarcelación al remarcar que su asistido tiene domicilio fijo y no registra antecedentes condenatorios. A pesar de esos argumentos, el magistrado consideró que en su caso persiste el peligro de fuga, teniendo en cuenta que está imputado por homicidio y que, en caso de recaer condena, esta sería de cumplimiento efectivo.

En cuanto al otro imputado, Gómez, el juez también decidió mantener la prisión preventiva. Según se expuso en la audiencia, el acusado tenía pedido de captura vigente y existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que aún no apareció el arma utilizada, tampoco la motocicleta en la que habrían huido ni la ropa que vestían al momento del hecho, además de la posibilidad de que influya sobre testigos.

image
Jueza Celia Maldonado.

Jueza Celia Maldonado.

De esta manera, el jueza Celia Maldonado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal representado por Iván Grassi y extendió la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses para ambos imputados, teniendo en cuenta que la situación de los acusados quedó más comprometida: Andreoi, tras ser baleado permaneció dos semanas internado y luego falleció, las intervenciones incluyeron una cirugía donde le amputaron una de sus piernas, derivado de la herida que recibió en el violento episodio.

No obstante, las partes adelantaron que ese tiempo podría no agotarse, ya que se prevé que próximamente se realice la audiencia de control de acusación, paso previo a la elevación de la causa a juicio oral.

image

Cabe recordar que la querella, encabezada por los abogados Agustín Idemi y Federico González Viola, solicitó una pena de 15 años de prisión para ambos acusados, al considerar que tuvieron una responsabilidad equivalente en la muerte de Andreoni, por considerar que Gomez fue participe necesadio en el hecho y no complice. Le corresponderìa la misma pena que al principal agresor.

En esta etapa del proceso, además de la abogada María Filomena Noriega, interviene en la defensa el defensor oficial Quiroga Vitta, mientras la causa avanza hacia su tramo final con los dos imputados aún detenidos.

El caso

El hecho ocurrió durante la tarde del 15 de marzo de 2025, en el complejo deportivo Coral, ubicado en Rivadavia, mientras se disputaba un campeonato de fútbol. Tras una pelea entre simpatizantes, Castro y Gómez habrían sacado un arma de fuego y efectuado disparos, hiriendo gravemente a Diego Andreoni. Luego del ataque, ambos se dieron a la fuga.

diego andino andreoni futbol marquesado rivadavia baleado.jpg

Andreoni permaneció internado en grave estado y falleció días después como consecuencia de las heridas. Tras una serie de allanamientos, Castro se entregó el 17 de marzo y Gómez el 18, ambos en 2025. El 20 de marzo se realizó la audiencia de control de detención y formalización, donde inicialmente fueron imputados por homicidio en grado de tentativa y se les dictó prisión preventiva por ocho meses, con un plazo de investigación de diez meses.

Tras el fallecimiento de la víctima, el 23 de junio la fiscalía amplió la imputación: Castro quedó acusado como autor de homicidio, mientras que Gómez fue imputado por encubrimiento, al considerar que colaboró en la fuga y en la desaparición del arma, la motocicleta y la ropa utilizada, elementos que aún no fueron hallados.

Temas
