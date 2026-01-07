Una mujer mayor se fue de vacaciones y saquearon su casa en Concepción

Ladrones amargaron las vacaciones de una mujer mayor de Concepción. Mientras ella se encuentra fuera de la provincia, desconocidos entraron a su casa y le robaron costosos artefactos electrónicos, en un golpe que fue descubierto este miércoles en horas de la mañana.

De acuerdo a fuentes judiciales, el hecho fue denunciado este miércoles al mediodía, cuando personal policial acudió a un requerimiento en una vivienda situada en calle Cortínez, en Concepción, Capital. Concurrieron allí por el llamado telefónico de una señora, de apellido Hermann, quien explicó a los uniformados que esa es la casa de su madre que actualmente se encuentra de viaje y que descubrió habían entrado a robar. Ella se encargada de visitar la vivienda durante las vacaciones de su mamá.

Según relató la mujer, al arribar al domicilio notó que una de las ventanas del ingreso estaba violentada, lo que evidenciaba el accionar de los delincuentes durante la madrugada. Al revisar el interior de la vivienda constató el faltante de dos televisores de grandes dimensiones, una computadora de escritorio completa y una impresora, además de otros elementos de valor, informaron las fuentes.

Desde la Policía contaron que los delincuentes ingresaron pese a que el domicilio cuenta con rejas alrededor, pero no posee cámaras de seguridad, lo que complica por el momento la identificación de los autores. El hecho es investigado como robo tipo escruche, caracterizada por romper los accesos cuando no hay nadie, y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras los investigadores trabajan en la recolección de datos y testimonios para intentar dar con los responsables.