miércoles 7 de enero 2026

En Misiones

Una mujer entró a una comisaría y se prendió fuego ante la desesperación de los policías

Laura Esther Delmas (63) sufrió graves quemaduras en la cara y la parte superior del cuerpo. Creen que habría ido al lugar para reclamar porque el fin de semana su hijo había sido detenido por una contravención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mujer entró a la comisaría y antes de ser atendida se prendió fuego.

La Policía de Misiones intenta establecer los motivos que llevaron a una mujer a rociarse con alcohol y prenderse fuego en la guardia de la comisaría de Campo Grande. La víctima permanece internada en terapia intensiva con quemaduras en la parte superior del cuerpo.

El hecho ocurrió este martes pasado, poco después de las 7, y fue registrado por una cámara de seguridad. La mujer ingresó a la comisaría y se detuvo apenas traspasó la puerta. Desde ese lugar le dijo algo a la encargada de la guardia, que pareció no entender y le preguntó “¿Qué pasó, doña?”.

En un video que trascendió en redes sociales, la mujer parece hacer mención a un hijo.

Por la forma en que se expresaba, se sospecha que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol, y que habría ido al lugar para reclamar porque el fin de semana su hijo había sido detenido por una contravención.

La víctima, Laura Ester Delmas, de 63 años, llegó ya empapada con un líquido altamente inflamable, posiblemente alcohol medicinal. En forma repentina, accionó un encendedor que portaba en una de sus manos y las llamas se apoderaron principalmente de su cabeza y parte del tronco.

"¡No, doña!", exclamó desesperada la jefa de guardia. Varios policías acudieran en su auxilio y sofocaran las llamas lanzándole agua.

Las imágenes muestran cómo en medio de quejas por el dolor la mujer es conducida por los agentes hacia la parte posterior de la comisaría para su traslado en un patrullero al Hospital de Campo Grande, donde recibió las primeras atenciones.

Debido a la gravedad de las quemaduras y por tener comprometidas las vías respiratorias, los médicos decidieron su derivación al Hospital Samic de Oberá, donde fue internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria.

Según el parte médico, la mujer presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro.

Los especialistas realizaron una limpieza quirúrgica de las lesiones y no autorizaron a los peritos la toma de muestras para un examen toxicológico, trascendió.

Este miércoles los médicos tenían previsto bajar la sedación e intentar quitarle el respirador para evaluar la respuesta de los pulmones de la víctima.

En el acceso a la comisaría, los agentes secuestraron una mochila que llevaba la mujer, además de una botella con restos de alcohol medicinal y un encendedor.

Desde la seccional también pusieron a disposición de la Justicia el registro de la cámara de seguridad instalada en la zona de la guardia, que permitió reconstruir lo sucedido.

Además, los investigadores buscan establecer los motivos que llevaron a la mujer a tomar la decisión de intentar matarse a lo bonzo.

FUENTE: Clarín

