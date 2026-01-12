Quién es Maia Reficco, la actriz de Broadway y cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Apoco menos de dos meses para la primera carrera de Fórmula 1 de la temporada 2026 , Franco Colapinto realizó una publicación en Instagram en la que compiló diferentes fotos de sus vacaciones en la Argentina. Sin embargo, entre videos entrenando y divirtiéndose con amigos en la playa, una foto en particular captó la atención de sus seguidores: una imagen de la actriz argentina-estadounidense Maia Reficco con el casco de Alpine .

A los pocos minutos de su publicación, la foto se viralizó entre especulaciones sobre una amistad cercana e indicios de una relación amorosa. No obstante, ambos se hicieron eco del murmullo en redes sociales y sumaron un par de mensajes que agregaron aun más intriga a la posibilidad de que sean pareja.

image

“Qué puedo saber eu”, escribió Maia en los comentarios del posteo del pilarense con una mezcla de portugués y español. Enseguida, el piloto de 22 años le respondió usando el mismo tono: “De qué estamos falando”. Se trata de una referencia a la frase del DT argentino Luis Zubeldía que expresó durante una conferencia de prensa cuando dirigía a San Pablo y que hoy se convirtió en meme.

image

Además de las pistas obvias -la foto en el carrusel de Instagram y el intercambio de mensajes- hubo otra indirecta. Días atrás, la actriz de 25 años compartió también un posteo con diferentes fotos y comentarios que decía: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

Esa frase fue la misma que agregó Colapinto en la descripción de su posteo: “Lindo verano para ser un ‘¡Deportista de alto rendimiento!’ Todo ready (listo). Ahora sí que empieza el 2026″.

A pesar de los rumores y el revoloteo en redes sociales, todavía no hubo una confirmación oficial acerca de una relación formal entre ambos.

Quién es Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, pero en el seno de una familia arraigada en la Argentina y desde chica creció en un entorno atravesado por el arte y la música. Es hija de la reconocida cantante de tango y folclore Katie Viqueira, que se desempeñó también como coach musical de artistas latinoamericanos como Chayanne.

La influencia de la madre la llevó a crecer aspirando a una carrera musical. A los 8 años, su familia regresó a la Argentina, donde Reficco pasó gran parte de su infancia y adolescencia, en la misma tierra que vio crecer a su madre y que resultó clave en su formación personal y artística.

A los 15 años, impulsada por la sensación de que la escena local le quedaba chica, decidió volver a Estados Unidos y radicarse en Los Ángeles. Allí comenzó a formarse profesionalmente, desarrolló su faceta musical junto al coach Eric Vetro y obtuvo una beca para estudiar canto en la escuela Berklee, en su ciudad natal.

Sin embargo, el gran salto a la popularidad llegó con el protagónico de Kally’s Mashup para el canal Nickelodeon, lo que la catapultó a la fama internacional con apenas 17 años. Desde entonces, su carrera avanzó con rapidez y le permitió sumar proyectos de alto perfil en la industria audiovisual.

image

Entre ellos se destacan su participación en Pretty Little Liars: Original Sin, la precuela de la exitosa serie de HBO, y un hito histórico: se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Duarte de Perón en el musical Evita en Broadway. En paralelo, continuó su camino musical con canciones como Tuya, De Ti, Tanto Calor y Rápido y Furioso, reafirmando su identidad latina.