Fuerte testimonio

Qué enfermedad padece la actriz Miriam Lanzoni y por qué duerme "envuelta en film"

La actriz habló sin filtros sobre la enfermedad de su piel, mostró las marcas y contó cómo afectó su salud emocional y su rutina diaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miriam Lanzoni decidió romper el silencio y mostrar una faceta poco habitual de su vida personal. A través de un extenso mensaje en redes sociales, la actriz compartió imágenes reales de su piel y reveló que atravesó durante meses un cuadro severo de psoriasis, una enfermedad que impactó profundamente en su bienestar físico y anímico.

En un posteo cargado de sinceridad, Lanzoni hizo un balance de su año y señaló que el mayor desafío que le tocó enfrentar fue convivir con esta afección cutánea. Sin retoques ni maquillaje, expuso las lesiones visibles y relató lo difícil que fue aceptar su imagen durante el proceso.

La actriz describió un camino marcado por tratamientos prolongados, dolor, picazón constante y noches sin descanso. Incluso contó que, en los momentos más complejos, debía dormir con su cuerpo cubierto para aliviar las molestias. La situación también la llevó a suspender compromisos laborales, ya que no encontraba la forma de disimular las marcas en su rostro y su cuerpo.

Más allá de lo físico, Lanzoni reconoció el impacto emocional que sufrió. Habló de la vergüenza, de la dificultad para mostrarse y del peso que tuvo la mirada ajena. En ese sentido, explicó que la psoriasis está estrechamente vinculada al estrés y que parte de su recuperación implicó revisar hábitos, emociones y exigencias personales.

Con una mirada reflexiva, la actriz eligió resignificar la experiencia y afirmó que, con el tiempo, logró transformar el dolor en aprendizaje. Lejos de definirse por la enfermedad, sostuvo que el proceso la ayudó a reafirmar su autoestima y su valor personal, más allá de cualquier marca en la piel.

El testimonio de Lanzoni fue recibido con una fuerte repercusión en redes, donde muchos seguidores destacaron su valentía al visibilizar una enfermedad que atraviesan miles de personas en silencio y convertir una vivencia íntima en un mensaje de aceptación y fortaleza.

