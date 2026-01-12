lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Se agranda la familia?

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Una serie de postales compartidas por Rodrigo de Paul durante unas paradisíacas vacaciones desató la locura entre los seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia para la vida privada de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas más seguidas del país. En las últimas horas, una serie de publicaciones compartidas durante sus vacaciones despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a hablar de un posible embarazo de la cantante.

Lee además
juliana awada hablo tras su separacion de macri: silencio y cuidado
Redes

Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"
globos de oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios
Cine y series

Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

El detonante fue un carrusel de imágenes que De Paul subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve disfrutando de días de descanso junto a Tini en un entorno paradisíaco. Abrazos al atardecer, gestos de complicidad, momentos de relax frente al mar y escenas íntimas marcaron el tono de la publicación. Sin embargo, hubo detalles puntuales que captaron la atención de los usuarios y que, para muchos, no pasaron desapercibidos.

Uno de los focos principales estuvo puesto en un tatuaje reciente del futbolista. En una de las imágenes se aprecia cómo Tini le dibujó tres pequeños corazones con marcador rojo sobre el costado del abdomen, que luego De Paul decidió tatuarse de manera permanente. El gesto fue interpretado como una nueva muestra de amor y compromiso, pero también dio lugar a lecturas simbólicas. En redes, varios usuarios remarcaron que “son tres corazones” y comenzaron a asociarlos con la idea de “ellos dos y alguien más”.

image

A ese detalle se sumó otra imagen que encendió aún más la conversación: una fotografía de un pájaro, puntualmente un benteveo, que De Paul incluyó en la secuencia de posteos. En el folclore popular argentino y de países vecinos, existe la creencia de que la aparición de este ave cerca de una casa puede ser un presagio de embarazo. Aunque se trata de una superstición sin base científica, el simbolismo fue suficiente para que los seguidores conectaran esa imagen con el resto del contenido compartido.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. En una de las publicaciones, Tini reaccionó con corazones y mensajes cariñosos, mientras que los fanáticos inundaron el posteo con frases como “se agranda la familia”, “ese tercer corazón lo dice todo” o “algo están anunciando sin decirlo”. Incluso algunos repararon en la expresión de la artista en ciertas fotos, interpretando su mirada, su postura corporal o la elección de ropa holgada como posibles “señales”, una práctica habitual en este tipo de rumores mediáticos.

image

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan las versiones. La pareja se mostró enfocada en disfrutar de sus vacaciones, lejos del ruido cotidiano y de las obligaciones profesionales. En el caso del mediocampista, el descanso llega en la antesala de un año clave, con compromisos exigentes tanto en su club como en la Selección Argentina, que tiene al Mundial 2026 como gran objetivo. Para la cantante, el inicio del año también representa un respiro luego de una agenda cargada de shows y proyectos musicales.

image

No es la primera vez que la pareja queda en el centro de rumores de este estilo. Desde que retomaron su relación, cada aparición conjunta genera un fuerte impacto en redes, donde los seguidores analizan cada gesto, cada palabra y cada imagen en busca de pistas sobre el presente y el futuro del vínculo. En ese contexto, las especulaciones sobre un posible embarazo se suman a una larga lista de versiones que, hasta el momento, no tuvieron confirmación oficial.

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y alimentando la conversación digital. Entre corazones tatuados, fotos románticas y símbolos que algunos interpretan como mensajes cifrados, Tini y De Paul vuelven a demostrar que, incluso en silencio, logran captar la atención de millones. Por ahora, todo queda en el terreno de los rumores, a la espera de que, si así lo desean, sean ellos mismos quienes decidan contar su verdad.

Seguí leyendo

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo: senalan que wanda nara tuvo un affaire con un hombre casado
De no creer

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Imagen de archivo
En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno
Tras la captura de Maduro

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?