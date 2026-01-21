miércoles 21 de enero 2026

Detalle

San Juan palpita la Vuelta Inclusiva: todo lo que tenés que saber

La tradicional prueba se desarrollará este viernes en Santa Lucía, en el marco de una nueva edición de la Vuelta a San Juan. El evento contará con una convocatoria récord y la presencia de ciclistas de distintas provincias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de una nueva edición de la Vuelta a San Juan, este viernes 23 de enero se llevará a cabo la 7° edición de la Vuelta Inclusiva, una propuesta que año tras año sigue creciendo y consolidándose como un espacio de inclusión, participación y competencia para el ciclismo adaptado.

La competencia contará con dos modalidades: participativa y competitiva, ambas con punto de concentración en la intersección de Avenida Colón y Tomás A. Edison, en el departamento de Santa Lucía, a partir de las 17 horas, momento en el que se realizará la acreditación de los y las participantes.

Modalidad Participativa

La modalidad participativa reunirá a casi 200 personas inscriptas, marcando una importante convocatoria y la participación de ONGs de toda la provincia.

El circuito se desarrollará sobre calle Colón, con una distancia aproximada de 2 kilómetros.

• Largada: 18:00 hs (aprox.)

• Premiación: 18:45 hs (aprox.)

Esta instancia está pensada como un espacio de encuentro, visibilización y disfrute, donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y participación social.

Modalidad Competitiva

La modalidad competitiva contará con 36 atletas, superando por primera vez las 40 personas inscriptas, un hecho histórico para esta prueba. Además, se destaca la participación de ciclistas provenientes de otras provincias, fortaleciendo el carácter federal del evento.

El circuito tendrá una extensión de 7,600 kilómetros, recorriendo las calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan y San Lorenzo, regresando nuevamente a calle Colón, en Santa Lucía.

• Largada: 19:00 hs (aprox.)

• Premiación: 20:15 hs (aprox.)

Categorías y distancias:

• Categoría B (Tándem – V/M): 4 vueltas – 30,400 km

• Categoría C (Individual – V/M): 4 vueltas – 30,400 km

• Categoría H (Handbike – V/M): 3 vueltas – 22,800 km

• Categoría T (Triciclo – V/M): 1 vuelta – 7,600 km

En cuanto a la distribución de participantes:

• Categoría B (Tándem): 14 atletas, con representantes de Tucumán y Córdoba

• Categoría C (Individual): 10 atletas, con participación de Mendoza

• Categoría H (Handbike): 7 atletas, provenientes de Córdoba, Mendoza y San Luis

• Categoría T (Triciclo): 5 atletas, todos de San Juan

Historias que inspiran

Entre los destacados de esta edición se encuentra Santiago Morales, quien participará por primera vez en la modalidad competitiva. Tras haber sido parte de la prueba participativa en ediciones anteriores junto a su familia, este año Santiago competirá en la categoría Triciclo, compartiendo esta nueva experiencia deportiva junto a su papá, Fernando, marcando un paso importante en su crecimiento personal y deportivo.

Además, dirá presente la atleta paralímpica María José Quiroga, ciclista ciega con una amplia y reconocida trayectoria en el ciclismo adaptado a nivel nacional e internacional, sumando jerarquía y experiencia a una jornada que promete ser histórica.

La Vuelta Inclusiva vuelve a demostrar que el deporte es un espacio de igualdad, superación y encuentro, reafirmando el compromiso de San Juan con el desarrollo del deporte inclusivo y adaptado.

Fuente: Secretaría de Deportes.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
A buscarse la vida

Muñeco con mano dura: cinco jugadores de River, borrados de un plumazo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Mi mamá necesita saber qué me pasó: el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez
Tras la tragedia

"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

Por Elizabeth Pérez
Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

El scooter, la novedad que conquistó a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

El scooter, la novedad que conquistó a los sanjuaninos en La Serena

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del 300% al 30% y pidió a los políticos que dejen de fastidiar video
Foro Económico Mundial

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"