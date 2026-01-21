San Juan palpita la Vuelta Inclusiva: todo lo que tenés que saber

En el marco de una nueva edición de la Vuelta a San Juan , este viernes 23 de enero se llevará a cabo la 7° edición de la Vuelta Inclusiva , una propuesta que año tras año sigue creciendo y consolidándose como un espacio de inclusión, participación y competencia para el ciclismo adaptado.

La competencia contará con dos modalidades: participativa y competitiva, ambas con punto de concentración en la intersección de Avenida Colón y Tomás A. Edison, en el departamento de Santa Lucía, a partir de las 17 horas, momento en el que se realizará la acreditación de los y las participantes.

Modalidad Participativa

La modalidad participativa reunirá a casi 200 personas inscriptas, marcando una importante convocatoria y la participación de ONGs de toda la provincia.

El circuito se desarrollará sobre calle Colón, con una distancia aproximada de 2 kilómetros.

• Largada: 18:00 hs (aprox.)

• Premiación: 18:45 hs (aprox.)

Esta instancia está pensada como un espacio de encuentro, visibilización y disfrute, donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y participación social.

Modalidad Competitiva

La modalidad competitiva contará con 36 atletas, superando por primera vez las 40 personas inscriptas, un hecho histórico para esta prueba. Además, se destaca la participación de ciclistas provenientes de otras provincias, fortaleciendo el carácter federal del evento.

El circuito tendrá una extensión de 7,600 kilómetros, recorriendo las calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan y San Lorenzo, regresando nuevamente a calle Colón, en Santa Lucía.

• Largada: 19:00 hs (aprox.)

• Premiación: 20:15 hs (aprox.)

Categorías y distancias:

• Categoría B (Tándem – V/M): 4 vueltas – 30,400 km

• Categoría C (Individual – V/M): 4 vueltas – 30,400 km

• Categoría H (Handbike – V/M): 3 vueltas – 22,800 km

• Categoría T (Triciclo – V/M): 1 vuelta – 7,600 km

En cuanto a la distribución de participantes:

• Categoría B (Tándem): 14 atletas, con representantes de Tucumán y Córdoba

• Categoría C (Individual): 10 atletas, con participación de Mendoza

• Categoría H (Handbike): 7 atletas, provenientes de Córdoba, Mendoza y San Luis

• Categoría T (Triciclo): 5 atletas, todos de San Juan

Historias que inspiran

Entre los destacados de esta edición se encuentra Santiago Morales, quien participará por primera vez en la modalidad competitiva. Tras haber sido parte de la prueba participativa en ediciones anteriores junto a su familia, este año Santiago competirá en la categoría Triciclo, compartiendo esta nueva experiencia deportiva junto a su papá, Fernando, marcando un paso importante en su crecimiento personal y deportivo.

Además, dirá presente la atleta paralímpica María José Quiroga, ciclista ciega con una amplia y reconocida trayectoria en el ciclismo adaptado a nivel nacional e internacional, sumando jerarquía y experiencia a una jornada que promete ser histórica.

La Vuelta Inclusiva vuelve a demostrar que el deporte es un espacio de igualdad, superación y encuentro, reafirmando el compromiso de San Juan con el desarrollo del deporte inclusivo y adaptado.

Fuente: Secretaría de Deportes.