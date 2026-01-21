Tras caerse lo de Hinestroza, Boca acelera por refuerzos en ataque y tiene tres nombres en carpeta

La caída inesperada del pase de Marino Hinestroza generó fastidio en Boca y dejó al descubierto una urgencia: reforzar el ataque. Con Claudio Úbeda afrontando el inicio del Torneo Apertura con pocas alternativas ofensivas, el Xeneize volvió a moverse con fuerza en el mercado y ya tiene varios nombres sobre la mesa.

Las lesiones simultáneas de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. De cara al debut ante Riestra, el entrenador deberá recurrir a Lucas Janson y subir al juvenil Iker Zufiaurre para completar el frente de ataque, una situación que aceleró las gestiones dirigenciales.

Uno de los principales apuntados es Ángel Romero, quien quedó libre tras finalizar su contrato con Corinthians. Juan Román Riquelme siempre mostró interés por el gemelo paraguayo, al igual que en su momento por Óscar, y ya existen charlas para que llegue con el pase en su poder. A los 33 años, Romero mantiene el objetivo de jugar el Mundial, aunque su negociación no asoma sencilla.

Otro nombre en carpeta es Alexis Cuello. San Lorenzo rechazó la primera oferta de Boca, cercana a los 2,5 millones de dólares brutos, ya que pretende tres millones limpios por el 60% del pase. Sin embargo, el Ciclón sigue abierto a negociar y en los próximos días podría llegar una nueva propuesta formal.

Más atrás aparece Chimy Ávila, delantero del Betis, de 31 años y con pasado en las inferiores del club. Si bien dejó la puerta abierta a un regreso al país, en Boca creen que su llegada sería más viable en el mercado de mitad de año, aunque nadie descarta un giro en el corto plazo.

Además, el Xeneize consultó a Banfield por Rodrigo Auzmendi, una de las figuras del Taladro en el último semestre. El delantero de 25 años podría ser negociado ante la necesidad económica del club del Sur, en un mercado en el que Boca, llamativamente, todavía no logró cerrar incorporaciones.

Con el tiempo corriendo y un plantel corto en ofensiva, Boca sigue activo y confía en poder cerrar al menos dos refuerzos para encarar el semestre con mayores garantías.